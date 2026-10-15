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Мінус 7,5 кг завдяки оцту: вчені назвали умову, за якої популярний засіб може спрацювати

Метааналіз клінічних досліджень виявив зв’язок між регулярним вживанням оцту та зменшенням ваги й окружності талії

15 жовтня 2026, 09:05
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Кравцев Сергей

Яблучний оцет, який часто називають доступним домашнім засобом для схуднення, отримав нове наукове підтвердження потенційної ефективності. Як повідомляє видання Egeszsegkalauz, метааналіз клінічних досліджень показав, що регулярне вживання оцту пов’язане зі зниженням маси тіла, індексу маси тіла та окружності талії.

Мінус 7,5 кг завдяки оцту: вчені назвали умову, за якої популярний засіб може спрацювати

Яблучний оцет. Фото: з відкритих джерел

Водночас результати не означають, що кожен охочий зможе позбутися 7,5 кг за допомогою цього продукту. Значне зниження ваги спостерігали за певних умов, зокрема за щоденного вживання 30 мл яблучного оцту. Ефект може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму, харчування та способу життя.

Потенційний вплив оцту пов’язують з оцтовою кислотою. Вона може сповільнювати спорожнення шлунка та сприяти тривалішому відчуттю ситості. Завдяки цьому людині може бути легше контролювати апетит і кількість спожитої їжі.

Проте дієтологи застерігають від сприйняття яблучного оцту як самостійного способу боротьби із зайвою вагою. Він не замінює збалансованого харчування, фізичної активності та інших звичок, необхідних для тривалого контролю маси тіла.

Окрему увагу варто приділити безпеці. Нерозведений оцет може подразнювати слизові оболонки стравоходу та шлунка, а також пошкоджувати зубну емаль. У деяких людей він провокує печію, нудоту й інший дискомфорт.

Крім того, оцет може взаємодіяти з окремими лікарськими препаратами, зокрема тими, що впливають на рівень глюкози в крові або концентрацію калію. Тому перед регулярним вживанням у значних кількостях варто проконсультуватися з лікарем, особливо за наявності хронічних захворювань.

Отже, популярний продукт може бути лише допоміжним елементом у контролі ваги, а не гарантованим

Також видання "Коментарі" повідомляло – ці продукти врятують здоров’я очей: що варто додати до раціону.




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