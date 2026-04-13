Крашанки точно стануть у пригоді після свята: 4 неймовірні салати з вареними яйцями

Після святкового Великодня часто залишаються паски та варені яйця, які вже не так хочеться їсти у звичному вигляді. В такому разі можна перетворити ці інгредієнти на смачні страви, які порадують домочадців. Наприклад, паски можна перетворити на ароматні грінки, а яйця — на кілька різноманітних салатів, які відмінно підійдуть для обіду або вечері. Яйця — це універсальний продукт, що є основою для багатьох швидких страв. Важливо тільки, щоб яйця були свіжими та правильно звареними, не перевареними, щоб жовток залишався ніжним, а не набував сіруватого відтінку. Правильне приготування має значення не лише для смаку, але й для текстури страви.

Варені яйця в поєднанні з іншими інгредієнтами — від курки до тунця або овочів — створюють нові смаки. До того ж, вибір заправки допомагає не тільки покращити смак, але й уникнути надмірної жирності чи сухості страви. Такі салати мають європейське походження і є чудовим прикладом практичного використання готових продуктів. Вони легко адаптуються під особисті вподобання, змінивши інгредієнти чи додавши нові акценти. Ось кілька смачних і простих рецептів салатів з вареними яйцями, якими поділилися на Instagram-сторінці "sofiia_dietolog".

Салат з яйцями і куркою

Інгредієнти:

2 варених яйця

80 г відвареного курячого філе

10 г листя салату

25 г солодкого перцю

60 г консервованої кукурудзи

35 г сметани 10%

7 г зернистої гірчиці

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Наріжте яйця та куряче філе, подрібніть листя салату та перець.

Змішайте всі інгредієнти, додайте кукурудзу, сметану, гірчицю, сіль і перець.

Салат з яйцями та грибами

Інгредієнти:

1 варене яйце

100 г печериць

100 г відвареного курячого філе

30 г твердого сиру

40 г консервованої кукурудзи

15 г листя салату

42 г сметани 10%

8 г зернистої гірчиці

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Наріжте гриби та протушкуйте їх до готовності, потім охолодіть.

Змішайте з іншими інгредієнтами, додайте сметану та гірчицю, перемішайте.

Салат з яйцями і тунцем

Інгредієнти:

2 варених яйця

15 г листя салату

15 г петрушки

40 г тунця у власному соку

40 г консервованої кукурудзи

42 г сметани 10%

8 г зернистої гірчиці

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Наріжте яйця та подрібніть зелень.

Розімніть тунець, змішайте з іншими інгредієнтами та додайте заправку.

Салат з яйцями і морквою

Інгредієнти:

100 г вареної моркви

2 варених яйця

30 г твердого сиру

15 г петрушки

40 г сметани 10%

5 г зернистої гірчиці

хрін або часник за смаком

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Наріжте моркву та яйця, натріть сир.

Змішайте інгредієнти, додайте сметану, гірчицю, хрін або часник, сіль і перець.

Поради щодо подачі

Салати з вареними яйцями найкраще подавати охолодженими або кімнатної температури, щоб інгредієнти добре поєдналися. Вони чудово доповнюють м'ясні страви або запечену картоплю. Також ці страви можна подавати як легкий обід чи вечерю. Для подачі використовуйте свіже листя салату, прикрасьте зеленню чи овочами. Салати можна подавати порційно або на тостах, грінках з паски. Ці прості рецепти допоможуть раціонально використати залишки святкових продуктів і створити нові смачні страви без зайвих затрат часу.

