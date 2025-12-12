Ці продукти категорично не можна зберігати в холодильнику: ви не здогадуєтеся, про що мова

Ми часто вважаємо, що холодильник — найкраще місце для будь-яких продуктів, але насправді це не завжди правильно. Невірне зберігання їжі може не лише зіпсувати її смак, а й спричинити швидке псування. Тому варто знати, які продукти категорично не варто тримати в холоді.

Фото: з відкритих джерел

Консерви, варення та джеми

Багато видів варення та консервованих продуктів можуть роками стояти на полиці без втрати якості. Тримати їх у холодильнику немає сенсу — вони лише займатимуть місце, необхідне для продуктів, що дійсно потребують охолодження.

Однак є винятки: наприклад, "варення" холодного приготування з чайної троянди. Також після відкриття будь-яку консерву слід перекласти у чистий герметичний контейнер зі скла або кераміки, поставити в холодильник і спожити протягом доби.

Хліб та випічка

У холодному та вологому середовищі хліб швидше черствіє. Тому булочки й хліб краще тримати за кімнатної температури — у пакеті або хлібниці. Якщо купили надто багато, частину можна заморозити, а потім діставати невеликими порціями.

Крупи та пластівці

Крупи (рис, гречка, вівсянка) у холодильнику швидко вбирають вологу, стають вологими, розм’яклими і навіть можуть запліснявіти. Найкраще місце для них — кухонна шафа. Оптимально використовувати скляні або керамічні контейнери, але підійдуть і паперові пакети.

Шоколад

Зберігання шоколаду в холодильнику часто призводить до появи білого нальоту, який виникає через перепади температури та вологість. Хоча такий продукт лишається безпечним, його смак уже не настільки приємний. Найкраще тримати шоколад за кімнатної температури, а в холодильник класти лише в періоди сильної спеки й ненадовго — максимум на день-два.

Мед

У холоді мед швидко кристалізується й втрачає частину корисних властивостей. Його оптимально зберігати за кімнатної температури — він не зіпсується навіть у спеку.

Кава та спеції

Спеції та кава не люблять вологу, тому холодильник для них — погане місце. У холоді вони втрачають аромат і можуть увібрати запахи інших продуктів. Щоб зберегти їхню якість, тримайте спеції в щільно закритих банках або пакетах подалі від прямих сонячних променів.

Як вже писали "Коментарі", на Різдво та Новий рік в Україні очікується деяке зниження температури, але загалом повітря залишатиметься теплішим за середні кліматичні показники для грудня. Про це повідомила керівниця відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі для "УНІАН".