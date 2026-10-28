Душ ледь бризкає, а вода летить у різні боки: як очистити лійку від нальоту без дорогого ремонту

Якщо вода з душової лійки тече слабко, бризкає в різні боки або частина отворів узагалі не працює, причиною може бути вапняний наліт. Мінеральні відкладення поступово забивають форсунки, через що водні процедури стають менш комфортними.

Душ. Фото: з відкритих джерел

Спочатку вимкніть воду та, якщо конструкція дозволяє, відкрутіть насадку від шланга. Спрямуйте його у ванну або душовий піддон і ненадовго відкрийте воду. Якщо без лійки потік сильний, а після її встановлення напір слабшає, імовірно, отвори забиті відкладеннями. Якщо ж вода погано тече навіть зі шланга, перевірте, чи він не перегнувся. За відсутності очевидної причини може знадобитися допомога сантехніка.

Лійки із силіконовими форсунками можна спробувати очистити без спеціальної хімії. Обережно потріть м'які виступи пальцями, щоб відокремити вапняний осад. Такий метод рекомендує, зокрема, виробник Grohe для моделей із технологією SpeedClean. Після цього перевірте, чи став струмінь рівномірнішим.

Якщо наліт залишився, може знадобитися спеціальний засіб для сантехніки на основі лимонної кислоти. Hansgrohe радить використовувати очищувач, сумісний із матеріалом і покриттям виробу. Перед процедурою перевірте інструкцію до конкретної моделі: чи дозволено її замочувати та знімати вхідний фільтр. Знімні деталі очищують окремо, а після обробки лійку ретельно промивають і перевіряють усі режими подачі води.

Залишати душову насадку в оцті на ніч – не найкраща універсальна порада. Hansgrohe застерігає від засобів з оцтовою кислотою та хлорними відбілювачами для своєї продукції. Абразивні порошки й жорсткі губки також можуть пошкодити поверхню.

Для зовнішнього очищення виробник рекомендує наносити засіб на м'яку бавовняну тканину, а не розпилювати безпосередньо на лійку. Важливо дотримуватися дозування та часу контакту, зазначених в інструкції. Для продукції Hansgrohe контакт із дозволеним очищувачем не повинен перевищувати 10 хвилин, а якщо вказано коротший час – орієнтуйтеся саме на нього.

Правильно підібране очищення може відновити нормальний потік води без заміни сантехніки. Головне – не використовувати агресивні засоби навмання та враховувати рекомендації виробника.

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