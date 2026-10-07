Жовтень поверне минуле: які знаки Зодіаку знову закрутять старий роман

Жовтень може стати місяцем, коли минуле раптово нагадає про себе. Причина у ретроградному русі Венери, яка з 3 жовтня до середини листопада змусить переосмислювати почуття, стосунки та людей, яких колись не змогли остаточно відпустити. Астрологи прямо пов'язують цей період із поверненням колишніх коханих та незавершених любовних історій. Але особливо сильно цей вплив відчують Скорпіони, Терези та Тельці.

Гороскоп. Фото портал "Коментарі"

Для Скорпіонів жовтень може буквально відкрити двері у минуле. Старі почуття можуть повернутися з новою силою. За прогнозом астрологів, для деяких Скорпіонів минуле кохання знову опиниться у центрі уваги, а колишня людина може нагадати про себе повідомленням, випадковою зустріччю або несподіваною розмовою.

Найбільш емоційним може стати кінець місяця. Тут важливо не плутати ностальгію з реальним бажанням бути разом. Якщо людина повернулася, запитайте себе: чи змінилося щось, крім ваших почуттів?

Для Терезів тема колишнього кохання може виявитися особливо гострою після 25 жовтня. Астрологи радять у цей період переглянути старі сценарії стосунків і чесно відповісти, чого ви хочете від партнера.

Є ймовірність, що людина, з якою історія колись обірвалася, знову з'явиться. Це може бути не обов'язково пряме освідчення — іноді достатньо одного повідомлення, щоб старі емоції спалахнули знову. Жовтень покаже, чи залишилося між вами щось справжнє.

Тельці також опиняться під сильним впливом любовної ретроградності. Причому наприкінці жовтня повний Місяць у Тельці підсвітить питання близькості, стабільності та того, чого ви насправді хочете від стосунків.

Для самотніх Тельців це може стати моментом, коли минуле буквально постукає у двері. Колишній партнер може з'явитися там, де ви найменше цього очікуєте. А ось чи варто впускати його назад — інше питання.

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