На ці чотири знаки Зодіаку чекає початок періоду позитивних змін у житті

Для чотирьох представників китайського зодіаку 18 вересня може стати важливою точкою змін. Астрологи прогнозують завершення непростого періоду та можливість розібратися з проблемами, які тривалий час не давали спокою. Найбільше зміни можуть торкнутися особистих, дружніх і робочих стосунків.

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Як пише YourTango, 18 вересня 2026 року за китайським календарем припадає на День відкритих дверей Дерев’яної Кози у місяць Вогняного Півня та рік Вогняного Коня. Коза символізує доброзичливість і підтримку, а Дерево пов’язують із розвитком та новими починаннями. Тому день вважають сприятливим для примирення, відвертих розмов і завершення давніх конфліктів.

У Кроликів можуть нарешті зрушити з місця стосунки, які останнім часом зайшли у глухий кут. Раніше представники знаку могли докладати значно більше зусиль для збереження зв’язку, ніж інша сторона. 18 вересня ситуація здатна змінитися: важлива розмова допоможе з’ясувати причини непорозумінь і визначити, чи є майбутнє у цих взаємин.

Для Свиней головною темою дня можуть стати робочі відносини. Тривала напруга з колегою або невирішена суперечка нарешті отримають шанс на розв’язання. Те, що раніше здавалося складною проблемою, може мати досить простий вихід. Готовність обох сторін до компромісу дозволить залишити конфлікт у минулому.

Коням доведеться відкрито сказати близькій людині про власні почуття та потреби. Розмова може виявитися непростою і навіть спричинити суперечку, проте замовчування проблем уже не допоможе. Щирість, готовність визнавати власні помилки та просити вибачення дадуть шанс відновити взаєморозуміння.

Для Кіз 18 вересня може символізувати завершення старого етапу у стосунках. При цьому йдеться не обов’язково про розрив. Навпаки, партнери можуть відмовитися від старої моделі взаємин і спробувати побудувати їх по-новому. Головним результатом стане відчуття полегшення та спокою після тривалого складного періоду.



Портал "Коментарі" вже писав, що для шести знаків китайського зодіаку середина вересня може відкрити період несподіваних фінансових можливостей. У списку головних щасливчиків опинилися Змія, Півень, Бик, Мавпа, Кінь і Дракон. Астрологи прогнозують їм додаткові гроші, вигідні пропозиції, підтримку впливових людей або шанс повернути те, що раніше здавалося втраченим.