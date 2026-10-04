Гороскоп на 5 жовтня: кому зірки обіцяють гроші, а кому радять берегти сили

5 жовтня обіцяє бути насиченим днем: комусь варто пригальмувати, а хтось отримає шанс просунутися у справах. Прогнози радять не поспішати з рішеннями, слухати близьких і залишати час на відпочинок.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овнам варто берегти сили та не ігнорувати втому. Не поспішайте вкладати кошти в сумнівну пропозицію.

Зірки радять Тельцям більше часу приділити родині. Не варто забивати день роботою, а прогулянка допоможе відновити сили.

Близнюкам бажано уважно стежити за витратами й не погоджуватися на угоди під тиском. Також не поспішайте довіряти чужим порадам.

Ракам важливо не переносити робоче роздратування в сімейні розмови. Відпочинок краще зробити спокійним, а сон і прогулянка підуть на користь.

Левам варто уважніше поставитися до самопочуття та бути обережними в дорозі. Не поспішайте з великими покупками, краще ще раз все обдумати.

Дівам зірки радять знайти час на близьких і не вимагати миттєвих відповідей. Не варто відмовлятися від короткого відпочинку після напружених днів.

Терезам бажано не починати важливі фінансові справи зранку й не довіряти незнайомцям гроші. У роботі варто не квапитися, а дочекатися додаткової інформації.

Скорпіонам сімейні питання краще вирішувати без суперечок. Не варто брати на себе чужі проблеми.

Стрільцям варто уважно перевірити документи та рахунки на великі витрати. У родині бажано виконати обіцянки.

Козерогам поспіх може зашкодити самопочуттю, тому бережіть нерви. Може з'явитися пропозиція вигідної справи, але рішення краще добре обдумати.

Водоліям можуть відкритися додаткові фінансові можливості. Зірки не радять через гроші сперечатися з рідними.

Рибам важливо не нехтувати харчуванням і давати собі час на відновлення. Відпочинок або невелика поїздка допоможуть перезавантажитися, але не варто перевантажувати день.

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