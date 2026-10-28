Гороскоп на 29 жовтня: кому зі знаків Зодіаку один крок зіпсує всі плани

Четвер, 29 жовтня, вимагатиме витримки, уважності та чесності із собою. Одним знакам Зодіаку варто стримати емоції, іншим — не відкладати важливу розмову, а комусь доведеться переглянути власні плани.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овен. Не поспішайте відповідати на повідомлення зопалу. Важлива розмова може відкрити нові можливості, якщо ви не дозволите емоціям керувати словами.

Телець. Фінансове питання потребуватиме уваги. Не витрачайте гроші на емоціях — спокійні переговори допоможуть отримати вигідніші умови.

Близнята. Новина змусить вас переглянути плани. Не поспішайте з висновками: додаткова інформація допоможе розставити все на свої місця.

Рак. Вам потрібна пауза від чужих проблем. Не беріть на себе відповідальність за всіх — сьогодні власний спокій важливіший.

Лев. Не відмовляйтеся від допомоги друзів. Корисне знайомство або несподівана порада можуть підказати шлях до бажаного результату.

Діва. На роботі помітять вашу уважність, але дрібна затримка може зіпсувати настрій. Не вимагайте від себе неможливого — рухайтеся крок за кроком.

Терези. Чужа думка змусить засумніватися у власній позиції. Не бійтеся змінити погляд, якщо аргументи справді переконливі.

Скорпіон. Настав час сказати те, про що ви довго мовчали. Відвертість допоможе розібратися у стосунках, якщо уникати звинувачень.

Стрілець. Непорозуміння з близькою людиною можна владнати однією чесною розмовою. Не намагайтеся перемогти в суперечці — важливіше почути одне одного.

Козоріг. День сприятливий для завершення справ, які ви давно відкладали. Не відволікайтеся на чужі завдання, доки не виконаєте власні.

Водолій. Не відкидайте запрошення чи творчу ідею лише через незвичність. Водночас не обіцяйте більше, ніж реально можете зробити.

Риби. Сімейна тема може потребувати вашої уваги. Не відкладайте важливу розмову, але й не дозволяйте старим образам керувати рішеннями.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яким буде листопад для кожного знаку Зодіаку.



