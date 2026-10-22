Для цих трьох знаків Зодіаку відсьогодні починається період неймовірного везіння у житті

З 22 жовтня 2026 року для трьох знаків зодіаку може розпочатися період поступових позитивних змін. Зусилля, на які раніше доводилося витрачати чимало часу й енергії, нарешті почнуть приносити помітні результати. Астрологи радять звернути увагу на нові можливості та не відмовлятися від планів через тимчасові труднощі. Як пише YourTango, астрологічні тенденції, пов’язані з ретроградним Ураном, можуть допомогти деяким представникам зодіакального кола переосмислити складні ситуації та подивитися на них під іншим кутом. У центрі прогнозу — Овен, Близнюки та Скорпіон.

Фото: портал "Коментарі"

Овни можуть почати помічати результати своїх попередніх зусиль. Особливо це стосуватиметься задумів, які вони виношували ще на початку року. Те, що раніше здавалося повільним або малоперспективним процесом, поступово може зрушити з місця.

Представникам знаку важливо не втрачати терпіння й не відмовлятися від мети завчасно. Наполегливість і готовність працювати на перспективу допоможуть Овнам скористатися сприятливими обставинами.

Для Близнюків цей період може стати поштовхом до переосмислення планів. Вони відкриті до змін, але іноді їм бракує рішучості, щоб зробити наступний крок. З 22 жовтня представники знака можуть відчути приплив мотивації та бажання рухатися вперед.

Нові обставини допоможуть їм побачити можливості там, де раніше були сумніви. Водночас багато залежатиме від особистих рішень і готовності діяти, а не просто чекати на сприятливий момент.

Скорпіони, які тривалий час докладали зусиль заради важливої мети, можуть нарешті побачити перші результати. За астрологічним прогнозом, послідовність і витримка допоможуть їм наблизитися до бажаного.

Представникам знаку варто оцінити власні досягнення й не знецінювати пройдений шлях. Поступові зміни можуть повернути впевненість у собі та надихнути на нові плани.

Портал "Коментарі" вже писав, що 21 жовтня 2026 року для чотирьох знаків китайського зодіаку може розпочатися новий етап життя. За прогнозом астрологів YourTango, середа, яка проходить під символічним впливом Земляного Дракона, сприятиме відмові від того, що більше не приносить користі. Це може допомогти залишити позаду труднощі на роботі та в особистих стосунках.