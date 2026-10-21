Ці чотири знаки Зодіаку будуть приголомшені позитивним переломом у житті

21 жовтня 2026 року для чотирьох знаків китайського зодіаку може розпочатися новий етап життя. За прогнозом астрологів YourTango, середа, яка проходить під символічним впливом Земляного Дракона, сприятиме відмові від того, що більше не приносить користі. Це може допомогти залишити позаду труднощі на роботі та в особистих стосунках.

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Для Щурів цей день може стати поворотним моментом. Обставини допоможуть завершити справу, яка колись здавалася перспективною, але згодом почала створювати проблеми. Перехід до нового етапу може відбутися поступово, без значних потрясінь. Відмова від невдалого рішення стане можливістю рухатися далі.

Бики можуть нарешті дочекатися визнання своїх заслуг. Раніше хтось міг ставити під сумнів їхній авторитет удома або на роботі, що викликало роздратування. Однак несподівана подія може стати приводом для відвертої розмови. Оточення матиме змогу по-новому поглянути на представників цього знаку та оцінити їхні здібності.

Коням доведеться серйозно зайнятися питанням, яке вони тривалий час відкладали. Через брак часу або інші обставини проблема залишалася невирішеною, але тепер ігнорувати її буде складніше. Представникам знаку варто знайти можливість зосередитися на ситуації та зробити перші кроки до її розв’язання.

Дракони будуть готові повністю присвятити себе важливій справі або виконанню прохання близької людини. Вони не захочуть діяти поверхово, тому приділятимуть увагу навіть найменшим деталям. Для них матиме значення не лише сам процес, а й кінцевий результат. Послідовність і відповідальність допоможуть довести розпочате до завершення.

Портал "Коментарі" вже писав, що для деяких знаків Зодіаку кінець жовтня може стати моментом істини. Старі стосунки, кар'єрні плани та фінансові рішення вимагатимуть нового погляду.