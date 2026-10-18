Японський клен має несподіваного конкурента: це дерево восени перетворює сад на казку

Японський клен давно став улюбленцем садівників завдяки витонченому листю та яскравим осіннім барвам. Однак є дерево, яке здатне скласти йому конкуренцію та прикрашати ділянку протягом усього року. Йдеться про саурвуд (Oxydendrum arboreum) — рослину родом зі східної частини Північної Америки, яка заслуговує на увагу не лише восени.

Саурвуд - декоративне дерево, яке вражає яскравим осіннім листям і може стати альтернативою японському клену. Фото: Berean Hunter, CC BY-SA 2.5

Чим особливий саурвуд

Головна перевага цього дерева — його ефектне листя. Восени воно набуває насичених червоних, бордових, помаранчевих і жовтих відтінків, перетворюючи сад на яскраву природну композицію. Подовжене листя та витончені гілки надають саурвуду м'якого, природного вигляду, який добре пасує до садів у природному стилі.

Проте декоративність рослини не обмежується осіннім сезоном. На початку та в середині літа на гілках з'являються пониклі суцвіття з ароматними квітами у формі дзвіночків, схожими на конвалії. Вони приваблюють бджіл та інших запилювачів, забезпечуючи їх нектаром. Після цвітіння утворюються невеликі насіннєві коробочки, які можуть залишатися на гілках у холодну пору року.

Що потрібно знати перед посадкою

Саурвуд потребує уважного вибору місця. Найкраще він росте в кислому, добре дренованому ґрунті, тоді як у лужній землі або на ділянках із застоєм води може розвиватися погано. Оптимальна кислотність ґрунту — приблизно pH 5,5-6,5.

Японський клен також залишається чудовим вибором для декоративного саду, особливо якщо потрібні незвичайна форма листя та компактна крона. Однак саурвуд приваблює тим, що поєднує яскраве осіннє забарвлення, літнє цвітіння та привабливу кору взимку. Перед посадкою в Україні варто додатково перевірити, чи підходять місцевий клімат і зимові температури для цього північноамериканського дерева.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що посадити й посіяти в жовтні, щоб навесні отримати ранній урожай