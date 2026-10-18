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Японці століттями приховують тріщини золотом: давнє мистецтво ремонту вражає своєю філософією

Стародавня японська техніка реставрації кераміки доводить, що пошкоджені речі не обов'язково викидати, а їхні недоліки можуть стати частиною унікальної краси

18 жовтня 2026, 17:10
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Сергій Кречмаровський

18 жовтня святкують Міжнародний день ремонту — свято, яке нагадує про важливість відновлення речей замість їхнього викидання. Один із найцікавіших прикладів такого підходу походить із Японії. Це кінцуґі — давнє мистецтво реставрації кераміки, у якому тріщини не ховають, а перетворюють на декоративні золоті лінії.

Японці століттями приховують тріщини золотом: давнє мистецтво ремонту вражає своєю філософією

Кінцуґі - японське мистецтво реставрації кераміки золотом. Фото: Ethnologisches Museum, Berlin / Wikimedia Commons

Замість того щоб маскувати пошкодження, майстри роблять їх помітною частиною виробу. Такий підхід перетворює звичайний ремонт на справжнє мистецтво.

Як працює мистецтво кінцуґі

Традиційна техніка передбачає склеювання уламків кераміки за допомогою лаку урусі, який отримують із соку лакового дерева. Місця з'єднання можуть посипати золотим або срібним порошком, завдяки чому на поверхні утворюються виразні металеві лінії.

Кінцуґі потребує терпіння та майстерності: лак наноситься шарами, а для його затвердіння необхідні відповідні умови. Тому реставрація може тривати досить довго. Результат залежить від форми предмета, характеру пошкоджень і техніки виконання.

Філософія, що стоїть за золотими тріщинами

Кінцуґі часто пов'язують із японським естетичним принципом вабі-сабі, який підкреслює красу недосконалості, простоти та плинності часу. Відновлена чашка не стає точно такою, якою була до пошкодження. Натомість її історія залишається видимою, а тріщини набувають нового значення.

Цей підхід можна сприймати і як метафору людського досвіду: пережиті труднощі не обов'язково потрібно приховувати.

Чому кінцуґі актуальне сьогодні

Міжнародний день ремонту привертає увагу до повторного використання речей, економії ресурсів і відповідального споживання. Кінцуґі наочно демонструє цю ідею: пошкоджений предмет може отримати друге життя, а не опинитися на смітнику.

Водночас це не лише спосіб реставрації, а й нагадування, що цінність речі не завжди визначається її бездоганним виглядом. Іноді саме сліди часу роблять її особливою.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 5 дивних правил в Японії



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Джерело: https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202008/202008_07_en.html
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