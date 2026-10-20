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Кросворди за хвилину: безкоштовний сервіс дозволяє створювати власні головоломки 28 мовами

Онлайн-інструмент Crossword Generator допомагає перетворювати слова на головоломки, обирати мову та готувати кросворди для розв'язування і друку.

20 жовтня 2026, 21:41
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Сергій Кречмаровський

Створити власний кросворд тепер можна без спеціальних навичок і складних програм. Онлайн-сервіс Crossword Generator дає змогу генерувати головоломки з використанням слів різними мовами. Інструмент може стати у пригоді тим, хто любить інтелектуальні розваги, готує навчальні завдання або шукає цікаве заняття для друзів і родини.

Кросворди за хвилину: безкоштовний сервіс дозволяє створювати власні головоломки 28 мовами

Розв'язування кросвордів. Фото: Pixabay

Як працює генератор кросвордів

Сервіс допомагає перетворювати підібрані слова на кросворд, у якому вони перетинаються між собою. Замість того щоб вручну продумувати розташування кожного слова та створювати сітку, користувач може скористатися автоматичним генеруванням. Це спрощує підготовку головоломок і заощаджує час.

Одна з головних особливостей інструмента — підтримка 28 мов. Завдяки цьому кросворди можна використовувати не лише для розваг, а й для вивчення іноземних мов, повторення лексики та створення завдань для занять. Такий формат дає змогу поєднати гру з навчанням.

Кросворди можна роздрукувати

Створені головоломки підходять не тільки для роботи на екрані. Сервіс передбачає можливість друку, тому кросворд можна підготувати для розв'язування на папері. Це зручно для домашніх занять, навчальних заходів і дозвілля без смартфона чи комп'ютера.

Інструмент стане в пригоді вчителям, батькам та всім, хто хоче урізноманітнити звичні завдання. Власні кросворди також можна використовувати як основу для тематичних вікторин або мовних вправ.

Crossword Generator пропонує простий спосіб створювати персоналізовані головоломки без необхідності самостійно креслити сітку. А підтримка багатьох мов робить сервіс корисним для різних завдань — від розваг до навчання.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що абетку Морзе можна вивчити з цуценятами



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Джерело: https://www.popsci.com/technology/crossword-puzzle-generator/
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