Чорнобривці та космея здивують вас: 20 фактів, про які знають не всі садівники

Чорнобривці та космея добре знайомі садівникам, але навіть звичні квіти можуть здивувати незвичайними властивостями. Зібрали 20 фактів про ці рослини, які вважаються квітами жовтня.

Яскраві квіти чорнобривців та ніжні суцвіття космеї. Фото: ШІ

Що варто знати про чорнобривці

Чорнобривці належать до роду Tagetes та родини айстрових, до якої також входять ромашки й соняшники. Сьогодні відомо понад 50 видів, а їхньою природною батьківщиною вважають Мексику та частину Центральної Америки.

Цікаво, що календула, яку іноді також називають marigold, насправді не є справжнім чорнобривцем. Це інший рід рослин. Деякі види Tagetes можна вживати в їжу: їхні пелюстки та листя використовують у салатах, супах і навіть випічці.

Чорнобривці містять лютеїн — природний жовтий пігмент з антиоксидантними властивостями. А висаджені поруч з іншими культурами рослини можуть допомагати відлякувати деяких шкідників, зокрема попелиць і нематод.

Є у квітів і культурне значення. У Мексиці чорнобривці є важливою частиною Дня мертвих: їх використовують для прикрашання вівтарів і могил, оскільки вважається, що яскраві квіти допомагають душам знайти дорогу до дарів.

Чим дивує космея

Космея також належить до родини айстрових і походить із Мексики. Її назва пов'язана з грецьким словом kosmos, яке означає "порядок" або "впорядкованість" і описує симетричну будову квітки.

Космея буває білою, рожевою, червоною, фіолетовою, помаранчевою та жовтою. Рослина невибаглива, може рости на бідних ґрунтах і не потребує надмірного поливу. Її солодкий нектар приваблює бджіл, метеликів та птахів.

Ще одна цікава особливість — здатність космеї самостійно розсіватися, завдяки чому вона може з'являтися в саду знову наступного року. У вікторіанську епоху квітці приписували значення радості в коханні, а також гармонії та скромності.

Для саду обидві рослини цілком знайомі та придатні для вирощування, хоча їхнє цвітіння восени залежить від погоди й перших заморозків.

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