Вихідні можуть шкодити серцю: вчені знайшли несподіваний зв'язок із харчуванням

Вихідні часто змінюють звичний розпорядок: люди пізніше прокидаються, довше не сплять і переносять сніданок або вечерю на інший час. Нове дослідження показало, що такі зміни можуть бути пов'язані не лише зі сном, а й зі здоров'ям серця.

Час сніданку та першого прийому їжі може впливати на режим харчування. Фото: Pexels / Pixabay

Важливий не лише склад їжі

Дослідники з Франції та Іспанії проаналізували дані 104 806 дорослих учасників масштабного дослідження. Вони порівняли час першого та останнього прийому їжі або напою у будні та вихідні, а потім перевірили, як ці зміни пов'язані з серцево-судинними захворюваннями. Середній період спостереження становив 8,1 року.

З'ясувалося, що у чоловіків більша різниця в часі харчування між буднями та вихідними була пов'язана з вищою частотою серцево-судинних захворювань. Кожна додаткова година так званого "харчового джетлагу" відповідала підвищенню цього показника на 14%. Для ішемічної хвороби серця, зокрема інфарктів, показник становив 21%.

Організм реагує на зміни режиму

Науковці припускають, що регулярні зміни часу прийомів їжі можуть впливати на циркадні ритми — внутрішній біологічний годинник, який бере участь у регуляції обміну речовин та інших процесів в організмі.

Зв'язок зберігався навіть після врахування якості харчування, тривалості сну, часу відходу до сну та соціального джетлагу. Водночас дослідження не доводить, що саме зміна часу прийомів їжі безпосередньо спричиняє проблеми із серцем.

Цікаво, що аналогічного чіткого зв'язку серед жінок дослідники не виявили. Вчені припускають, що певну роль можуть відігравати відмінності в гормональному фоні та обміні речовин.

Автори наголошують, що отримані результати потребують підтвердження в інших дослідженнях. Якщо висновки підтвердяться, регулярність часу прийомів їжі може стати ще одним фактором, який варто враховувати під час вивчення ризику серцево-судинних захворювань.

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