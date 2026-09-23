Тренуєтеся не в той час? Як час занять може впливати на стрес та сон

Важливими є не тільки регулярність і вид фізичної активності, а й час, коли ви займаєтеся. Добові ритми організму впливають на бадьорість, настрій, рівень стресу і сон, тому одне й те саме тренування вранці та ввечері може відчуватися по-різному.

Тренування в різний час доби може по-різному впливати на стрес, настрій і сон. Фото: WOKANDAPIX / Pixabay

Ранок допомагає налаштуватися на день

Ранкова фізична активність може позитивно впливати на настрій протягом наступних годин. Особливо корисними можуть бути заняття на вулиці при денному світлі: воно бере участь у регуляції циркадних ритмів і пов'язане з виробленням серотоніну.

Крім того, під час тренувань організм виробляє ендорфіни, які пов'язані зі зниженням стресу та відчуттям покращення самопочуття. Регулярні ранкові заняття можуть підтримувати якість сну. При цьому фахівці зазначають, що переваги ранкових тренувань перед заняттями в інший час вивчені не до кінця.

Вдень простіше скинути напругу

Якщо перша половина дня виявилася стресовою, тренування після обіду може стати своєрідним перезавантаженням. Навіть звичайна швидка 30-хвилинна прогулянка здатна допомогти зменшити відчуття тривоги та покращити настрій.

Фізична активність також пов'язана з виділенням нейромедіаторів, зокрема дофаміну та серотоніну, а регулярні заняття можуть сприяти більш ефективному регулюванню кортизолу.

Увечері важливо не переборщити

Вечірнє тренування теж може знижувати стрес і покращувати самопочуття, а в деяких випадках сприятиме глибшому сну. Однак заняття безпосередньо перед відходом до сну підходять не всім.

Вихідна стаття рекомендує залишити після тренування хоча б годину до сну, а деякі фахівці радять триваліший інтервал. Багато залежить і від хронотипу: "совам" час занять може підходити інакше, ніж людям, які звикли рано вставати.

Головне – знайти режим, який дозволяє регулярно рухатися і при цьому не погіршує сон. Постійний час тренувань може додатково допомагати організму підтримувати стабільний добовий ритм.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що діабет б'є не лише по тілу: вчені розкрили небезпечні наслідки для психіки