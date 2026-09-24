Шоколад допомагає тренуватися довше: вчені виявили несподіваний ефект

Шоколад справді може допомогти довше займатися спортом, але є важливий нюанс: йдеться не про його вживання, а про запах. У невеликому експерименті чоловіки, які перед вправами та під час відпочинку між підходами вдихали аромат шоколаду, виконували більше повторень.

Запах шоколаду може впливати на результати фізичного навантаження, показав невеликий експеримент. Фото: congerdesign / Pixabay

Що показав експеримент

Вчені з Університету Малаї залучили до дослідження 23 здорових чоловіків, які регулярно займалися силовими тренуваннями щонайменше два роки. Кожен учасник пройшов три ранкові тренування після нічного голодування.

В одному випадку чоловіки відчували запах темного шоколаду із вмістом какао 90%, в іншому – суміш із ароматом молочного шоколаду. Третім варіантом був контрольний розчин на водній основі. Запахи подавалися приблизно на 30 секунд перед тренуванням та під час перерв між підходами.

Учасники виконували розгинання ніг на тренажері до того моменту, коли вже не могли продовжувати. При запаху темного шоколаду вони в середньому зробили на 18 повторень більше, ніж у контрольних умовах. Аромат молочного шоколаду дав збільшення приблизно у дев'ять повторень. Темний шоколад також пов'язаний приблизно з одним додатковим підходом.

Чому запах міг спрацювати

Несподівано з'ясувалося, що після запаху темного шоколаду чоловіки повідомляли про менший голод, слабше бажання їсти і більше відчуття ситості. При цьому дослідники не змогли довести, що зміна апетиту стала причиною кращого результату. Серед інших можливих пояснень вчені розглядають мотивацію, очікування та асоціації, пов'язані із запахом їжі.

Є й важливе обмеження: дослідження було невеликим, включало лише молодих чоловіків із досвідом силових тренувань та перевіряло лише одну вправу. Тому поки що не можна стверджувати, що запах шоколаду допоможе всім тренуватися довше.

Автори розглядають результат як попередній доказ, який вимагає подальшого вивчення, а не готову рекомендацію для спортсменів.

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