Друг відкрив йому очі: чоловік, який пив до 15 кухлів пива за вечір, кардинально схуд

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Сергій Кречмаровський
Британець Нік Дрейн зміг позбутися майже третини своєї ваги завдяки щоденним тренуванням тривалістю лише 30 хвилин. Раніше чоловік міг випити до 15 кухлів пива за один вечір і споживав понад 4000 калорій на день. Поштовхом до змін стала розмова з другом, який звернув увагу на його незвично високу витривалість до алкоголю.
Пиво, яке чоловік раніше вживав у великих кількостях, перш ніж вирішив змінити спосіб життя та схуднути. Фото: Pixabay / planet_fox
45-річний Нік із міста Іпсвіч у Великій Британії на піку своєї ваги важив 23 стоуни та 7 фунтів — приблизно 149 кг. У серпні 2020 року друг зауважив, що чоловік майже не виглядає п'яним навіть після великої кількості алкоголю. Ця розмова змусила Ніка замислитися над своїми звичками.
У вересні того ж року він вирішив почати з простого завдання — щодня крутити педалі велосипеда протягом 30 хвилин. Згодом до тренувань додалися віджимання та силові вправи.
Нік також переглянув раціон. Він скоротив кількість фастфуду й алкоголю та почав орієнтуватися приблизно на 2500 калорій на день. Замість радикальних змін чоловік зосередився на звичках, яких міг дотримуватися постійно.
З часом тренування стали невіддільною частиною його повсякденного життя. Чоловік поступово збільшив кількість віджимань зі спрощеного варіанта до 100 звичайних повторень на день.
Завдяки регулярним заняттям і змінам у харчуванні Нік схуд на 7 стоунів і 7 фунтів — приблизно 48 кг. Тепер він важить близько 102 кг і продовжує дотримуватися нового режиму.
Його історія показує, як послідовні зміни повсякденних звичок можуть допомогти досягти значного результату.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як чоловік за допомогою ШІ скинув 16 кг