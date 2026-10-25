Друг відкрив йому очі: чоловік, який пив до 15 кухлів пива за вечір, кардинально схуд

Британець Нік Дрейн зміг позбутися майже третини своєї ваги завдяки щоденним тренуванням тривалістю лише 30 хвилин. Раніше чоловік міг випити до 15 кухлів пива за один вечір і споживав понад 4000 калорій на день. Поштовхом до змін стала розмова з другом, який звернув увагу на його незвично високу витривалість до алкоголю.

Пиво, яке чоловік раніше вживав у великих кількостях, перш ніж вирішив змінити спосіб життя та схуднути. Фото: Pixabay / planet_fox

З чого почалося схуднення

45-річний Нік із міста Іпсвіч у Великій Британії на піку своєї ваги важив 23 стоуни та 7 фунтів — приблизно 149 кг. У серпні 2020 року друг зауважив, що чоловік майже не виглядає п'яним навіть після великої кількості алкоголю. Ця розмова змусила Ніка замислитися над своїми звичками.

У вересні того ж року він вирішив почати з простого завдання — щодня крутити педалі велосипеда протягом 30 хвилин. Згодом до тренувань додалися віджимання та силові вправи.

Які зміни допомогли скинути вагу

Нік також переглянув раціон. Він скоротив кількість фастфуду й алкоголю та почав орієнтуватися приблизно на 2500 калорій на день. Замість радикальних змін чоловік зосередився на звичках, яких міг дотримуватися постійно.

З часом тренування стали невіддільною частиною його повсякденного життя. Чоловік поступово збільшив кількість віджимань зі спрощеного варіанта до 100 звичайних повторень на день.

Якого результату він досяг

Завдяки регулярним заняттям і змінам у харчуванні Нік схуд на 7 стоунів і 7 фунтів — приблизно 48 кг. Тепер він важить близько 102 кг і продовжує дотримуватися нового режиму.

Його історія показує, як послідовні зміни повсякденних звичок можуть допомогти досягти значного результату.

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