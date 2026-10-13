Дівчина схудла за рік на 45 кілограмів: як виглядає до та після (ФОТО)

Історія блогерки з TikTok, яка за рік схудла на 45 кілограмів, привернула увагу користувачів соцмереж. Дівчина показала результати свого перевтілення та розповіла, як регулярні тренування, біг і зміна повсякденних звичок допомогли їй досягти мети.

Дівчина схудла за рік на 45 кілограмів

Авторка відео з ніком @wieiad поділилася фотографіями до та після схуднення. На початку її вага становила 95 кілограмів. Протягом року вона поступово змінювала спосіб життя, приділяла увагу фізичній активності та працювала над дисципліною.

Дівчина схудла на 45 кг за рік

Дівчина схудла на 45 кг за рік

За словами блогерки, шлях до результату був непростим, однак наполегливість допомогла їй не зупинятися. Водночас після значного схуднення дівчина повернула п’ять кілограмів і вирішила зосередитися не на подальшому зниженні ваги, а на її підтриманні.

"Я схудла на 45 кг, але потім назад повернула 5 кг — 54–55 кг це моя комфортна вага, у якій я планую залишитися і надалі", — розповіла вона.

Що допомогло дівчині схуднути

Блогерка наголошує на важливості системності та регулярності. Серед складових свого шляху вона називає тренування, біг, самоконтроль і поступову зміну щоденних звичок. На її думку, важливо не лише працювати над зовнішніми змінами, а й розвивати витримку та вміння дотримуватися власного плану.

Дівчина схудла на 45 кг за рік

Дівчина схудла на 45 кг за рік

Зауважимо, що досвід блогерки не варто сприймати як універсальну інструкцію: безпечний підхід передбачає збалансоване харчування, посильну фізичну активність і, за потреби, консультацію фахівця. Довгострокові зміни потребують часу, а головним орієнтиром має бути не лише цифра на вагах, а й турбота про власне здоров’я.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про дівчину, яка схуднула на 100 кілограмів та змінилася до невпізнання.