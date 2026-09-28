"Зоряні війни" можуть отримати нову трилогію: до саги Скайвокерів повернуть Рей

Сага "Зоряних війн" може отримати несподіване продовження. Режисер Джон Воттс, відомий за трилогією про Людину-павука з Томом Голландом, приєднався до нового проєкту Lucasfilm, який може стати першою частиною ще однієї трилогії.

"Зоряні війни" можуть отримати нову трилогію після завершення саги про Скайвокерів. Фото: GooKingSword / Pixabay

Хто працює над новими фільмами

За даними Radio Times та американських профільних видань, перший фільм нової трилогії має поставити Джон Воттс. Сценарій пише Саймон Кінберг, який раніше був одним із творців анімаційного серіалу "Зоряні війни: Повстанці".

Повідомляється, що Кінберг уже тривалий час працює над цією історією. Нові фільми можуть стати наступним розділом саги Скайвокерів після "Зоряних війн: Скайвокер. Сходження", який вийшов у 2019 році.

Через це першу картину вже пов'язують із можливим "Епізодом X". Водночас Lucasfilm і Disney поки не підтвердили ані таку назву, ані офіційний статус продовження основної саги.

Рей може повернутися

Ще одна деталь, яка привернула увагу фанатів, стосується Рей. За повідомленнями джерел, Дейзі Рідлі можуть повернути до ролі героїні в новій трилогії.

Рей була центральною персонажкою останньої кінотрилогії, яка складалася з фільмів "Пробудження Сили", "Останні джедаї" та "Скайвокер. Сходження". Водночас точна роль Рідлі в новому проєкті поки не розкрита.

Важливо, що Disney ще не дав офіційного зеленого світла проєкту. Тому наразі йдеться про розробку майбутніх фільмів, а не про підтверджену дату початку зйомок чи прем'єри.

Найближчою новою кіноісторією франшизи залишається "Зоряні війни: Зоряний винищувач" із Раяном Гослінгом. Його прем'єра запланована на 28 травня 2027 року.

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