"Жах, що летить на крилах ночі" повертається: Марк Гемілл і Сет Роґен готують "Темного Плаща" для Disney

"Жах, що летить на крилах ночі" знову виходить на полювання. Disney офіційно замовив новий анімаційний серіал про Темного Плаща, який продовжить історію популярного героя з мультсеріалу 1991 року. Однією з головних новин стала участь Марка Гемілла та Сета Роґена, які подарують голоси знайомим персонажам.

Темний Плащ. Фото: Disney Plus

Темний Плащ повертається. В оригінальному мультсеріалі, що складався з 91 епізоду, героя, на ім'я Дрейк Маллард озвучував Джим Каммінгс. Тепер його замінить Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера та численними анімаційними ролями, включаючи Джокера.

Сюжет нової версії переносить героя у незвичайні обставини. Виявляється, Темний Плащ останні 35 років перебував у альтернативному світі і не пам'ятав про власну супергеройську діяльність. Усе змінюється, коли підліток, на ім'я Даккі, який знає про його минуле, допомагає Дрейку знову стати борцем зі злочинністю.

Знайомі обличчя та нові голоси. Разом героям доведеться зіткнутися з колишніми противниками, серед яких Антиплащ та Мегавольт. В історії також з'являться Зигзаг МакКряк, Гусена Маллард та Моргана.

Сет Роґен озвучить Зигзага МакКряка. Крім нього, до акторського складу увійшли Ліззі Каплан, Лілімар, Ден Стівенс, Тіффані Шепіс та інші актори.

Disney вже показав перший кадр нового мультсеріалу. Зовнішність Темного Плаща зберегла впізнаваний образ оригіналу, хоча його костюм зазнав деяких змін. Додаткові подробиці про проєкт очікуються найближчими місяцями.

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