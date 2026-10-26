Його переглядали мільйони, але тепер він зникає: що сталося з фільмом Тарантіно

Один із найвідоміших фільмів Квентіна Тарантіно незабаром має зникнути з каталогу Prime Video. Йдеться про "Кримінальне чтиво" (Pulp Fiction) — стрічку, яка стала знаковою для кримінального кіно 1990-х і досі привертає увагу глядачів. Новина про зміну доступності фільму може стати приводом переглянути його тим, хто давно відкладав знайомство з класикою.

Квентін Тарантіно виступає на San Diego Comic-Con у 2015 році під час презентації фільму "Мерзенна вісімка". Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

"Кримінальне чтиво" вийшло у 1994 році й побудоване як кілька історій, що переплітаються між собою. Події розгортаються у кримінальному світі Лос-Анджелеса, а персонажі опиняються в ситуаціях, де насильство, чорний гумор і несподівані повороти сусідять із буденними розмовами. Тарантіно порушив звичну послідовність оповіді та зробив діалоги однією з головних особливостей стрічки.

Серед найвідоміших персонажів — наймані вбивці Вінсент Вега та Джулс Віннфілд, боксер Бутч і дружина кримінального авторитета Мія Воллес. Переплетення їхніх історій вирізняє фільм серед типових кримінальних драм.

Стрічка допомогла повернути увагу до кар'єри Джона Траволти, а також закріпила популярність Семюела Л. Джексона та Уми Турман. Фільм отримав "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю та премію "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій.

Зникнення з Prime Video не обов'язково означає, що "Кримінальне чтиво" стане недоступним на всіх онлайн-платформах. Можливість перегляду залежить від регіону та ліцензійних угод, тому глядачам варто перевірити актуальний статус стрічки у своєму сервісі.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про трилер із Томом Генксом, що отримав 6 номінацій на "Оскар"