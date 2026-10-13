Він пережив зустріч із найнебезпечнішими ворогами: 10 секретів Боби Фетта із "Зоряних війн"

Боба Фетт — один із найвідоміших мисливців за головами у всесвіті "Зоряних війн". Попри невелику кількість екранного часу в оригінальній трилогії, він став культовим персонажем. За його шоломом і бронею ховається чимало цікавих історій.

Косплей Боби Фетта і Кеда Бейна - легендарних мисливців за головами зі всесвіту "Зоряних війн". Фото: John Manard, CC BY-SA 2.0.

Походження Боби Фетта

Боба — клон Джанго Фетта, відомого мисливця за головами. Проте Джанго виховував його як рідного сина, навчаючи бойових навичок і виживання.

На відміну від інших клонів, Боба не мав генетичних модифікацій, які прискорювали дорослішання. Його кодове ім'я — Альфа.

У нього є генетична сестра Омега — ще один незмінений клон Джанго, яка обрала зовсім інший життєвий шлях.

Цікаві подробиці про культового мисливця

Боба вперше з'явився перед публікою у 1978 році під час параду в Каліфорнії, а згодом потрапив на екрани в анімаційному спецвипуску.

Спочатку дизайн його обладунків розробляли на основі ранньої концепції Дарта Вейдера.

В оригінальній трилогії персонаж вимовив лише чотири репліки та з'являвся на екрані приблизно шість із половиною хвилин.

Під час випробування раннього костюма вогнемет на зап'ясті загорівся, тому від цієї деталі зрештою відмовилися.

Акторові Джеремі Буллоку потрібно було близько 20 хвилин, щоб одягнути костюм Боби Фетта.

У розширеному всесвіті Legends Боба одружився у 16 років і мав доньку, але ці події не належать до сучасного канону.

Боба двічі вибирався із Сарлакка — небезпечної істоти, яка поглинала жертв і перетравлювала їх протягом тривалого часу. Один випадок належить до канону, інший — до Legends.

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