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Він пережив зустріч із найнебезпечнішими ворогами: 10 секретів Боби Фетта із "Зоряних війн"

Він був клоном легендарного мисливця за головами, майже не говорив у кіно та двічі вибирався з пащі Сарлакка

13 жовтня 2026, 15:03
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Сергій Кречмаровський

Боба Фетт — один із найвідоміших мисливців за головами у всесвіті "Зоряних війн". Попри невелику кількість екранного часу в оригінальній трилогії, він став культовим персонажем. За його шоломом і бронею ховається чимало цікавих історій.

Він пережив зустріч із найнебезпечнішими ворогами: 10 секретів Боби Фетта із "Зоряних війн"

Косплей Боби Фетта і Кеда Бейна - легендарних мисливців за головами зі всесвіту "Зоряних війн". Фото: John Manard, CC BY-SA 2.0.

Походження Боби Фетта

  • Боба — клон Джанго Фетта, відомого мисливця за головами. Проте Джанго виховував його як рідного сина, навчаючи бойових навичок і виживання.

  • На відміну від інших клонів, Боба не мав генетичних модифікацій, які прискорювали дорослішання. Його кодове ім'я — Альфа.

  • У нього є генетична сестра Омега — ще один незмінений клон Джанго, яка обрала зовсім інший життєвий шлях.

Цікаві подробиці про культового мисливця

  • Боба вперше з'явився перед публікою у 1978 році під час параду в Каліфорнії, а згодом потрапив на екрани в анімаційному спецвипуску.

  • Спочатку дизайн його обладунків розробляли на основі ранньої концепції Дарта Вейдера.

  • В оригінальній трилогії персонаж вимовив лише чотири репліки та з'являвся на екрані приблизно шість із половиною хвилин.

  • Під час випробування раннього костюма вогнемет на зап'ясті загорівся, тому від цієї деталі зрештою відмовилися.

  • Акторові Джеремі Буллоку потрібно було близько 20 хвилин, щоб одягнути костюм Боби Фетта.

  • У розширеному всесвіті Legends Боба одружився у 16 років і мав доньку, але ці події не належать до сучасного канону.

  • Боба двічі вибирався із Сарлакка — небезпечної істоти, яка поглинала жертв і перетравлювала їх протягом тривалого часу. Один випадок належить до канону, інший — до Legends.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав про 5 неочікуваних трилогій жахів, які варто подивитися шанувальникам горору



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Джерело: https://www.thefactsite.com/boba-fett-facts/
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