"Ви думаєте, що граєте в шахи, але це шашки": 10 найкращих цитат із "Дипломатки"

Шанувальники політичних трилерів недарма полюбили серіал Netflix "Дипломатка". У центрі історії — американська амбасадорка Кейт Вайлер, яка вирушає до Великої Британії, щоб запобігти міжнародній кризі та налагодити відносини між країнами. Вона майстерно справляється з дипломатичними завданнями, але її особисте життя поступово руйнується, особливо шлюб із чоловіком Гелом. Видання Ranker зібрало десять найкращих цитат із серіалу.

Виконавиця головної ролі в серіалі "Дипломатка" акторка Кері Рассел на заході WonderCon 2014 в Анахаймі. Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0





"Ви думаєте, що граєте в шахи, але насправді це шашки". Кейт звертається до прем'єр-міністра, вказуючи на серйозні помилки в його діях. Вона дає зрозуміти, що він не такий розумний і далекоглядний, як сам вважає, і зовсім неправильно оцінює ситуацію.

"Ти спала з ним?" — "Ні". — "Збиралася?" — "Так". Під час розмови про їхні непрості стосунки Гел запитує Кейт про її інтерес до міністра закордонних справ Великої Британії Остіна Деннісона. Відповідь дружини перетворює розмову на кумедний обмін репліками про її романтичні наміри.

"Для мене честь познайомитися". Коли Кейт каже прем'єр-міністру Ніколу Троубриджу, що рада зустрічі, той відповідає із самовпевненою зухвалістю. Політик не втрачає нагоди продемонструвати власну значущість.

"Називайте мене Гел. Я — дружина посла". Після прибуття Кейт до Великої Британії присутні обмінюються привітаннями. Гел вирішує пожартувати над новою роллю дружини та представляється як чоловік амбасадорки.

"Я обрушу на них пекельний вогонь". Прем'єр-міністр Великої Британії явно прагне розпочати протистояння. Однак оточення намагається заспокоїти його, не дозволяючи ситуації дійти до точки неповернення.

"Дзвінок надходить зсередини будинку". Кейт використовує відомий вислів, який означає, що зрадник перебуває серед своїх. Саме хтось із найближчого оточення може передавати секретну інформацію стороннім.

"Президент відправив тебе зупинити війну, а не намазувати булочку". Гел нагадує Кейт, наскільки серйозне завдання вона отримала від президента. Його слова також показують напругу, яка вже накопичилася між подружжям.

"Ти мене чуєш?" — "Ні". Кейт хвилюється за Гела та його здоров'я, тому запитує в лікарні, чи чує він її голос. Чоловік відповідає у звичній саркастичній манері. Принаймні він живий і не втратив почуття гумору.

"Мій чоловік довго був послом. Йому доведеться звикати". Кейт пояснює, чому Гелу складно прийняти її нову посаду. Раніше саме він обіймав таку роль, тому теперішнє становище дружини викликає в нього приховане невдоволення.

"Якщо прем'єр-міністр не піде у відставку, ми змусимо його". Міністр закордонних справ Остін Деннісон говорить про плани усунути главу уряду. Поведінка прем'єр-міністра викликає побоювання, тому його відставку вже розглядають як необхідний крок, якщо він сам не погодиться піти.

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