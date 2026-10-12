Трилер із Томом Генксом отримав 6 номінацій на "Оскар", але академіки несподівано проігнорували актора

У 2013 році на екрани вийшов трилер "Капітан Філліпс" із Томом Генксом у головній ролі. Стрічка режисера Пола Грінграсса отримала шість номінацій на премію "Оскар", проте академіки не висунули самого Генкса на нагороду за найкращу чоловічу роль. Цей факт став однією з найбільш несподіваних обставин навколо визнаного фільму.

Том Генкс, зірка трилера "Капітан Філліпс", який отримав шість номінацій на "Оскар", але не приніс акторові номінації. Фото: Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Сюжет, заснований на реальних подіях

В основі картини лежить захоплення американського контейнеровоза Maersk Alabama сомалійськими піратами у 2009 році. Том Генкс зіграв капітана Річарда Філліпса, який опинився в заручниках після нападу озброєних злочинців на судно.

Режисер Пол Грінграсс зробив ставку на напружену атмосферу, реалістичну подачу подій і психологічний стан людей, які опинилися в небезпеці. Історія поступово перетворюється на драму про виживання, страх і спроби зберегти контроль у критичній ситуації.

За що відзначили фільм

"Капітан Філліпс" претендував на "Оскар" у шести категоріях, зокрема як найкращий фільм. Академіки також відзначили адаптований сценарій, монтаж, роботу зі звуком і виконання ролі другого плану Баркхадом Абді, який зіграв ватажка піратів.

Однак ім'я Тома Генкса не з'явилося серед номінантів на найкращу чоловічу роль. Нагороду в цій категорії зрештою отримав Меттью Макконахі за фільм "Далласький клуб покупців". Попри відсутність особистої номінації Генкса, його робота стала важливою частиною успіху стрічки.

Фінал, який запам'ятався глядачам

Особливу увагу привертає завершальна сцена, у якій герой переживає наслідки захоплення. Спочатку режисер планував спокійніше завершення, але згодом змінив його, прагнучи точніше передати реакцію капітана після порятунку. За словами Генкса, сцена в медичному відсіку вийшла надзвичайно природною завдяки взаємодії з військовим медиком.

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