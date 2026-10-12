Трилер із Томом Генксом отримав 6 номінацій на "Оскар", але академіки несподівано проігнорували актора

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Сергій Кречмаровський
У 2013 році на екрани вийшов трилер "Капітан Філліпс" із Томом Генксом у головній ролі. Стрічка режисера Пола Грінграсса отримала шість номінацій на премію "Оскар", проте академіки не висунули самого Генкса на нагороду за найкращу чоловічу роль. Цей факт став однією з найбільш несподіваних обставин навколо визнаного фільму.
Том Генкс, зірка трилера "Капітан Філліпс", який отримав шість номінацій на "Оскар", але не приніс акторові номінації. Фото: Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons / CC BY 2.0
В основі картини лежить захоплення американського контейнеровоза Maersk Alabama сомалійськими піратами у 2009 році. Том Генкс зіграв капітана Річарда Філліпса, який опинився в заручниках після нападу озброєних злочинців на судно.
Режисер Пол Грінграсс зробив ставку на напружену атмосферу, реалістичну подачу подій і психологічний стан людей, які опинилися в небезпеці. Історія поступово перетворюється на драму про виживання, страх і спроби зберегти контроль у критичній ситуації.
"Капітан Філліпс" претендував на "Оскар" у шести категоріях, зокрема як найкращий фільм. Академіки також відзначили адаптований сценарій, монтаж, роботу зі звуком і виконання ролі другого плану Баркхадом Абді, який зіграв ватажка піратів.
Однак ім'я Тома Генкса не з'явилося серед номінантів на найкращу чоловічу роль. Нагороду в цій категорії зрештою отримав Меттью Макконахі за фільм "Далласький клуб покупців". Попри відсутність особистої номінації Генкса, його робота стала важливою частиною успіху стрічки.
Особливу увагу привертає завершальна сцена, у якій герой переживає наслідки захоплення. Спочатку режисер планував спокійніше завершення, але згодом змінив його, прагнучи точніше передати реакцію капітана після порятунку. За словами Генкса, сцена в медичному відсіку вийшла надзвичайно природною завдяки взаємодії з військовим медиком.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Кіану Рівз назвав особливий фільм своєї кар'єри