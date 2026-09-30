Том Круз назвав фільми, які визначили його кар'єру: серед них не лише "Місія нездійсненна"

Том Круз уже понад чотири десятиліття залишається однією з найвідоміших зірок Голлівуду, але зводити його кар'єру до одного фільму актор не поспішає. 21 вересня 2026 року він взяв участь у програмі BAFTA: A Life in Pictures, де детально згадав свої роботи — від ранніх ролей до нового фільму "Digger".

Том Круз на червоній доріжці японської прем'єри фільму "Джек Річер: Не відступай". Фото: Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons

Від "Ризикованого бізнесу" до "Топ Ґана"

Під час розмови Круз повернувся до картин, які стали важливими етапами його кар'єри. Серед них "Ризикований бізнес" 1983 року, "Топ Ґан", "Народжений четвертого липня", "Джеррі Маґвайр", "Магнолія", "Співучасник", "Топ Ґан: Меверік" та фільми серії "Місія нездійсненна". BAFTA також окремо згадала його новий проєкт "Digger" режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту.

Водночас Круз не перетворював розмову на рейтинг власних фільмів. Ще 16 вересня в інтерв'ю BFI актор пояснював, що його цікавить не один конкретний фільм чи режисер, а саме процес створення кіно, робота різних постановників, акторів та операторів.

Особливе місце посів новий фільм

Однією з найтепліших оцінок Круз відзначив "Digger". Він назвав сценарій незвичайним, а сам фільм — одним із найоригінальніших і найзворушливіших, які йому доводилося бачити. Водночас актор не називав його "найкращим фільмом" своєї кар'єри.

Цікаво, що Круз і раніше уникав подібних рейтингів. У 2023 році від нього намагалися отримати список улюблених фільмів, але актор не став називати конкретну четвірку.

Тож свіжа розмова BAFTA стала не вибором найкращого чи найгіршого фільму, а своєрідною подорожжю кар'єрою Круза — від перших великих ролей до сучасних масштабних проєктів.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, який фільм Кіану Рівз назвав особливим у своїй кар'єрі