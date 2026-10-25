"Сяйво" не на першому місці: 10 найкращих фільмів за творами Стівена Кінга

Твори Стівена Кінга неодноразово ставали основою для культових фільмів. Однак рейтинг Rotten Tomatoes показує, що навіть найвідоміші екранізації не завжди отримують найвищі оцінки критиків.

Письменник Стівен Кінг на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у 2024 році. Фото: Kevin Payravi / Wikimedia Commons

10 найкращих фільмів за Стівеном Кінгом

Перше місце посіла "Керрі" (1976) з рейтингом 94%. Фільм Браяна Де Пальми розповідає про школярку з телекінетичними здібностями, яка стикається з жорстокістю однолітків. Критики відзначили режисуру, операторську роботу та напружену атмосферу.

На другій позиції — "1922" (2017), який отримав 92%. Це похмура історія фермера, що втягує сина у вбивство власної дружини.

Третє місце посіла стрічка "Гра Джеральда" (2017) з результатом 91%. Після смерті чоловіка під час інтимної гри жінка залишається прикутою до ліжка. Критики високо оцінили акторську гру та психологічну напругу.

Четверту сходинку посідає "Втеча з Шоушенка" (1994) з 89%, а п'яту — "Мертва зона" (1983) з таким самим результатом.

Шосте місце посіла "Довга хода" (2025) з 88%, сьоме — "Долорес Клейборн" (1995) з 87%, восьме — "Мізері" (1990) з 86%.

Дев'яту позицію отримала стрічка "Воно" (2017) з 85%. А культове "Сяйво" Стенлі Кубрика (1980) опинилося на десятому місці з рейтингом 84%.

Рейтинг демонструє, наскільки різноманітними можуть бути екранізації творів Стівена Кінга — від надприродних жахів до психологічних драм і кримінальних історій. Водночас оцінки критиків не завжди збігаються з уподобаннями глядачів, тому навіть фільми, які опинилися нижче у списку, залишаються важливою частиною кінематографічної спадщини письменника. Цей рейтинг також нагадує, що найсильніші історії Кінга не обов'язково лякають монстрами: іноді найбільший жах прихований у людській жорстокості.

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