"Список Шиндлера" чи "Заручниця": 10 найкращих фільмів Ліама Нісона за версією глядачів

Ліам Нісон відомий ролями у військових драмах, історичних стрічках і напружених бойовиках. За свою кар'єру актор знявся у десятках фільмів, але які з них глядачі вважають найкращими? Платформа Ranker опублікувала рейтинг із десяти найпопулярніших робіт актора.

Ліам Нісон на прем'єрі фільму "Інший чоловік" на кінофестивалі в Торонто, 2008 рік. Фото: Karen Seto / Wikimedia Commons.

Ranker — американська платформа, де користувачі голосують за фільми, акторів, музику та інші явища попкультури. Місця в рейтингах визначаються голосами аудиторії, а не оцінками професійних критиків. У голосуванні за фільми Ліама Нісона взяли участь понад 2,8 тисячі користувачів, які залишили більше ніж 17 тисяч голосів.

10 найкращих фільмів Ліама Нісона за версією Ranker

"Заручниця" (2008). Колишній агент ЦРУ Браян Міллс вирушає до Парижа, щоб урятувати доньку, яку викрали під час відпочинку.

"Список Шиндлера" (1993). Історична драма Стівена Спілберга розповідає про підприємця Оскара Шиндлера, який урятував сотні євреїв під час Голокосту.

"Бетмен: Початок" (2005). Нісон зіграв Анрі Дюкарда, наставника Брюса Вейна, який навчає його бойових мистецтв.

"Заручниця 2" (2012). Браян Міллс знову опиняється в небезпеці: цього разу викрадачі полюють на нього та його родину в Стамбулі.

"Невідомий" (2011). Після автомобільної аварії в Берліні чоловік виявляє, що його особистість привласнив хтось інший.

"Сутичка" (2012). Після авіакатастрофи на Алясці група чоловіків намагається вижити серед морозу та зграї вовків.

"Роб Рой" (1995). Історична драма про шотландського ватажка клану, який вступає в протистояння з впливовим аристократом.

"Майкл Коллінз" (1996). Нісон втілив образ ірландського революціонера, який боровся за незалежність своєї країни від Великої Британії.

"Банди Нью-Йорка" (2002). У фільмі Мартіна Скорсезе актор зіграв священника Валлона, батька головного героя.

"Холодна помста" (2019). Водій снігоприбиральної машини починає власне розслідування після загадкової смерті сина, яке перетворюється на криваву помсту.

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