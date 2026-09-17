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Розмарин, лаванда та беладона: що ці рослини означають у "Практичній магії"

У фільмі трави стають частиною чаклунства сестер Оуенс, проте ці рослини мають цілком реальні властивості та історію застосування

17 вересня 2026, 16:32
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Сергій Кречмаровський

У фільмі "Практична магія" 1998 року трави та рослини з'являються не лише для створення атмосфери. Сестри Саллі та Джилліан Оуенс використовують їх у своїх ритуалах та зіллях, а деякі рослини мають цікаву історію і в реальному житті. При цьому книга Еліс Гоффман, за якою знята картина, містить набагато більше згадок про трави, ніж екранізація.

Розмарин, лаванда та беладона: що ці рослини означають у "Практичній магії"

Трава та флакон отруйної беладони на дерев'яному столі. Фото: ШІ

  • Розмарин. У фіналі фільму Саллі пояснює, чому розмарин тримають біля садової брами: вважається, що він здатний захищати будинок і відганяти негативну енергію. Насправді це популярна кулінарна трава, яку також використовують для приготування чаю, екстрактів та інших засобів. Дослідження вивчають сполуки, що містяться в розмарині, і їх можливий вплив на організм.

  • Лаванда. У картині їй приписують здатність приносити успіх. Рослина з'являється в теплиці, де героїні готують зілля, покликане позбутися детектива Гері Галлетта. У реальному житті лаванду застосовують набагато прозаїчніше: її використовують у чаї, ароматичних засобах та оліях. Дослідження також вивчають можливий зв'язок лаванди з розслабленням та сном.

  • М'ята. З нею пов'язана історія покійного чоловіка Саллі. Героїня згадує, що він любив її м'ятний вівсяний крем для гоління. У звичайному житті м'яту найчастіше використовують у напоях та стравах, а листя заварюють як чай. Їй також приписують властивості, пов'язані із травленням.

  • Беладонна. Найнебезпечніша рослина зі списку відіграє в сюжеті особливу роль. Джилліан використовує її, щоб приспати свого жорстокого бойфренда Джиммі Ангелова, а пізніше Саллі додає беладону в його віскі. На відміну від інших трав, це справді отруйна рослина. Її листя і ягоди можуть викликати важке отруєння, тому історія з фільму має реальну основу в частині токсичності рослини.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що фанати жорстко розкритикували відверті знімки Тома Круза



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Джерело: https://www.mentalfloss.com/entertainment/movies/real-life-herbs-practical-magic-traditionally-used
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