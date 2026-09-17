Розмарин, лаванда та беладона: що ці рослини означають у "Практичній магії"

У фільмі "Практична магія" 1998 року трави та рослини з'являються не лише для створення атмосфери. Сестри Саллі та Джилліан Оуенс використовують їх у своїх ритуалах та зіллях, а деякі рослини мають цікаву історію і в реальному житті. При цьому книга Еліс Гоффман, за якою знята картина, містить набагато більше згадок про трави, ніж екранізація.

Трава та флакон отруйної беладони на дерев'яному столі. Фото: ШІ

Розмарин. У фіналі фільму Саллі пояснює, чому розмарин тримають біля садової брами: вважається, що він здатний захищати будинок і відганяти негативну енергію. Насправді це популярна кулінарна трава, яку також використовують для приготування чаю, екстрактів та інших засобів. Дослідження вивчають сполуки, що містяться в розмарині, і їх можливий вплив на організм.

Лаванда. У картині їй приписують здатність приносити успіх. Рослина з'являється в теплиці, де героїні готують зілля, покликане позбутися детектива Гері Галлетта. У реальному житті лаванду застосовують набагато прозаїчніше: її використовують у чаї, ароматичних засобах та оліях. Дослідження також вивчають можливий зв'язок лаванди з розслабленням та сном.

М'ята. З нею пов'язана історія покійного чоловіка Саллі. Героїня згадує, що він любив її м'ятний вівсяний крем для гоління. У звичайному житті м'яту найчастіше використовують у напоях та стравах, а листя заварюють як чай. Їй також приписують властивості, пов'язані із травленням.