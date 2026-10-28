Поліція погрожувала арештами: чому дітям заборонили культовий фільм жахів

У 1973 році фільм жахів "Екзорцист" отримав у США рейтинг R: глядачі, молодші за 17 років, могли потрапити на сеанс лише з батьками. Однак після прем'єри у Вашингтоні влада вирішила, що цього недостатньо.

Порожні червоні крісла в кінозалі. Ілюстративне фото. Фото: Pixabay / wernerredlich

Коли стрічка вийшла в прокат 26 грудня, дорослі приводили навіть шестирічних і восьмирічних дітей. Один із критиків писав, що хлопчик дав дорослому гроші, аби той купив йому квиток. Незабаром працівники телебачення побачили, як дівчинку вивели із залу та доправили до лікарні.

На Новий рік Вашингтон став першим містом, яке заборонило неповнолітнім дивитися фільм, хоча національна рейтингова рада цього не вимагала. Поліцейські попередили керівництво Cinema Theater: якщо дітям і далі продаватимуть квитки, будуть арешти. Біля каси з'явилося оголошення: глядачів, молодших за 17 років, не пускатимуть навіть із батьками.

Формально поліція посилалася не на насильство, а на міську норму про зображення певної сексуальної поведінки. Йшлося про двохвилинний епізод із розп'яттям. Водночас критик Рой Мічем визнавав: найбільше його непокоїло саме насильство.

У квітні 1974 року влада пішла далі в Гаттісберзі, штат Міссісіпі. Поліцейські, прокурор і суддя переглянули фільм, після чого вилучили копію та заарештували менеджера й кіномеханіка. Обвинувачення з них зняли, але компанію-власника спершу визнали винною. У 1976 році Верховний суд штату скасував рішення.

У Великій Британії фільм дозволили без скорочень у 1974 році, але лише для дорослих. У 1988 році відеокасети з фільмом прибрали з продажу. Побоювалися, що діти захочуть подивитися фільм жахів, у центрі сюжету якого — 12-річна дівчинка, одержима демоном. "Екзорцист" повернувся на британські відеокасети лише після повторного прокату до 25-річчя стрічки.

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