Останній голос Оптімуса Прайма: що показали у новому мультфільмі про трансформерів

До 40-річчя мультфільму "Трансформери: Фільм" творці франшизи підготували спеціальну короткометражку "Optimus Prime: Awakening". Її показують після ювілейних сеансів оригінального мультфільму 1986 року, а особливого значення проєкту надає останній вокальний виступ Пітера Каллена в ролі Оптімуса Прайма.

Пітер Каллен на церемонії закладання відбитків рук Оптимуса Прайма у 2014 році. Фото: Mingle Media TV / Wikimedia Commons

Продовження культової історії

Сюжет короткометражки пов'язаний з мультфільмом 1986 року, але одночасно звертається до подальшої історії франшизи. За даними UPI, 12-хвилинна історія показує Оптімуса Прайма, який стикається з серйозними питаннями про багаторічну війну з десептиконами. Для лідера автоботів, який прагне до миру, нескінченне протистояння стає своєрідною кризою.

Оптимус отримує нове випробування. Назва "Awakening" пов'язана не тільки з буквальним пробудженням героя, але і з його внутрішнім переосмисленням того, що відбувається. При цьому на глядачів чекають звичні для "Трансформерів" динамічні сцени: битви, перестрілки та погоні. У короткометражці з'являються інші знайомі персонажі.

Остання робота Пітера Каллена

Каллен озвучував Оптімус Прайма з перших років існування франшизи і знову подарував персонажу свій голос в "Awakening". Актор помер у серпні 2026 року у віці 85 років, тому нова короткометражка стала його останнім оригінальним виступом у цій ролі. Мегатрона та Саундвейва знову озвучив Френк Велкер.

Короткометражка стала своєрідним мостом між оригінальною історією та сучасними версіями "Трансформерів". Вона продовжує події мультфільму 1986 року, але водночас пов'язує їх із розвитком франшизи у наступні десятиліття.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про ТОП-5 фільмів за реальними подіями, де все було не так, як у житті