Netflix розкрила несподівану правду про 300 фільмів і серіалів: де вже попрацював штучний інтелект

Штучний інтелект поступово стає частиною сучасного кіновиробництва. Netflix уже використовує цю технологію у сотнях своїх проєктів, йдеться про застосування ШІ приблизно у 300 фільмах і серіалах. Це свідчить про те, що нові інструменти виходять за межі експериментів і стають частиною звичайної роботи над екранними історіями.

Netflix використовує штучний інтелект приблизно у 300 фільмах і серіалах, зокрема для створення візуальних ефектів і роботи над сценами. Фото: Pixabay

Де саме використовують штучний інтелект

ШІ може допомагати кінематографістам на різних етапах виробництва. Зокрема, технології застосовують для роботи з візуальними ефектами, підготовки сцен та вдосконалення окремих елементів зображення. Це дає змогу оптимізувати деякі процеси, які раніше вимагали значних ресурсів і тривалої роботи фахівців.

Водночас використання штучного інтелекту не означає, що всі ці фільми та серіали створені машинами. Йдеться про допоміжні інструменти, які можуть доповнювати роботу режисерів, художників та інших учасників знімальних команд.

Як змінюється індустрія розваг

Інтерес Netflix до нових технологій відображає ширшу тенденцію в Голлівуді. Кінокомпанії шукають способи прискорити виробництво, скоротити витрати та розширити творчі можливості. Проте активніше використання ШІ також викликає дискусії щодо майбутнього професій у кіноіндустрії та ролі людини у творчому процесі.

Головне питання полягає в тому, наскільки далеко зайде ця трансформація. Штучний інтелект уже допомагає виконувати окремі виробничі завдання, але відповідальність за художні рішення та якість готового контенту залишається важливою частиною роботи людей.

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