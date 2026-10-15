Названо найкращий фільм за всю історію кіно: і це не "Втеча з Шоушенка"

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Slava Kot
Культовий трилер Стівена Спілберга "Щелепи" (Jaws), який вийшов на екрани у 1975 році, очолив рейтинг найкращих фільмів в історії кіно за версією спеціалізованого журналу The Empire. Стрічка випередила такі легендарні картини, як "Хрещений батько" та "Втеча з Шоушенка".
Найкращий фільм в історії кіно: "Щелепи" очолили рейтинг
Оновлений список "100 найкращих фільмів в історії" сформували на основі голосів читачів і оцінок кінокритиків видання. Результат може здивувати шанувальників кінематографа, адже перше місце дісталося не традиційним фаворитам, а фільму про гігантську білу акулу.
Сюжет фільму "Щелепи" розгортається в невеликому американському курортному містечку, мешканці якого опиняються під загрозою через напади акули. Щоб зупинити хижака, шериф, морський біолог і досвідчений мисливець вирушають на небезпечне полювання.
Попри складні зйомки у відкритому океані та численні технічні труднощі, Стівену Спілбергу вдалося створити напружений трилер, який утримує глядача в очікуванні небезпеки. Атмосфера страху, музика Джона Вільямса та майстерно побудований саспенс зробили стрічку однією з найвпливовіших у світовому кіно.
"Щелепи" також змінили підхід Голлівуду до кінопрокату. Фільм часто називають першим літнім блокбастером: його успіх допоміг сформувати модель масштабних літніх прем’єр із широкою рекламною кампанією.
ТОП-5 найкращих фільмів за версією The Empire: