Названо найкращий фільм за всю історію кіно: і це не "Втеча з Шоушенка"

Культовий трилер Стівена Спілберга "Щелепи" (Jaws), який вийшов на екрани у 1975 році, очолив рейтинг найкращих фільмів в історії кіно за версією спеціалізованого журналу The Empire. Стрічка випередила такі легендарні картини, як "Хрещений батько" та "Втеча з Шоушенка".

Найкращий фільм в історії кіно: "Щелепи" очолили рейтинг

Оновлений список "100 найкращих фільмів в історії" сформували на основі голосів читачів і оцінок кінокритиків видання. Результат може здивувати шанувальників кінематографа, адже перше місце дісталося не традиційним фаворитам, а фільму про гігантську білу акулу.

Сюжет фільму "Щелепи" розгортається в невеликому американському курортному містечку, мешканці якого опиняються під загрозою через напади акули. Щоб зупинити хижака, шериф, морський біолог і досвідчений мисливець вирушають на небезпечне полювання.

Попри складні зйомки у відкритому океані та численні технічні труднощі, Стівену Спілбергу вдалося створити напружений трилер, який утримує глядача в очікуванні небезпеки. Атмосфера страху, музика Джона Вільямса та майстерно побудований саспенс зробили стрічку однією з найвпливовіших у світовому кіно.

"Щелепи" також змінили підхід Голлівуду до кінопрокату. Фільм часто називають першим літнім блокбастером: його успіх допоміг сформувати модель масштабних літніх прем’єр із широкою рекламною кампанією.

ТОП-5 найкращих фільмів за версією The Empire:

1. "Щелепи" (Jaws, 1975) 2. "Хрещений батько" (The Godfather, 1972) 3. "Втеча з Шоушенка" (The Shawshank Redemption, 1994) 4. "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь" (1980) 5. "Чужі" (Aliens, 1986)