Минуло 38 років, але його знову дивляться мільйони: бойовик Ван Дамма несподівано повернувся в тренди

Культовий бойовик "Кривавий спорт" (Bloodsport) із Жан-Клодом Ван Даммом несподівано привернув нову хвилю уваги глядачів через 38 років після прем'єри. Фільм 1988 року знову потрапив до рейтингу популярних стрічок на стримінговому сервісі MGM+, довівши, що класика бойовиків досі здатна зацікавити аудиторію.

Жан-Клод Ван Дамм - зірка культового бойовика "Кривавий спорт". Фото: Wikimedia Commons / Miguel Discart і Kiri Karma (Photos Vrac)

Бойовик 1988 року повернувся до рейтингу

За даними видання Men's Journal, 17 жовтня 2026 року "Кривавий спорт" посів десяте місце в рейтингу найпопулярніших фільмів на MGM+. Список формує сайт FlixPatrol, який щодня відстежує популярність фільмів і серіалів на провідних стримінгових платформах.

Стрічка вийшла у США 26 лютого 1988 року та стала одним із найвідоміших бойовиків у кар'єрі Ван Дамма. За інформацією IMDb, фільм зібрав понад 11,8 млн доларів при бюджеті близько 1,5 млн доларів.

Таємний турнір і небезпечні поєдинки

У центрі сюжету — боєць Френк Дюкс, якого зіграв Ван Дамм. Він вирушає до Гонконгу, щоб узяти участь у таємному турнірі бойових мистецтв під назвою "Куміте". Герой прагне довести свою майстерність, вшанувати наставника та помститися за друга, водночас намагаючись уникнути військової поліції, яка хоче повернути його додому.

Окрім Ван Дамма, у фільмі зіграли Дональд Гібб, Лія Ейрес, Норман Бертон, Форест Вітакер і Боло Єнг. Стрічка запам'яталася глядачам видовищними поєдинками та демонстрацією бойових навичок акторів.

Чому фільм досі популярний

"Кривавий спорт" зберіг віддану аудиторію серед кількох поколінь глядачів. Його популярність не обмежується ностальгією: у березні 2025 року видання Stuff включило стрічку до списку 25 найкращих фільмів про бойові мистецтва всіх часів.

Нове потрапляння до рейтингу MGM+ свідчить, що класичні бойовики можуть знаходити глядачів навіть через десятиліття після виходу. Водночас точна кількість людей, які переглянули фільм на платформі, не повідомляється.

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