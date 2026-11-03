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Минуло 14 років, а він знову підкорює світ: культовий фільм 2012 року повернувся до топу стрімінгів

Фантастичний блокбастер, який вийшов на екрани 14 років тому, несподівано повернувся до десятки найпопулярніших фільмів HBO у США. Новий інтерес до стрічки може бути пов'язаний із майбутнім продовженням франшизи.

3 листопада 2026, 12:09
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Сергій Кречмаровський

Фантастичний бойовик "Голодні ігри", який вийшов у 2012 році, знову привернув увагу глядачів. Стрічка режисера Гері Росса потрапила до десятки найпопулярніших фільмів HBO у США — за три тижні до прем'єри нового фільму франшизи "Світанок на жнивах".

Минуло 14 років, а він знову підкорює світ: культовий фільм 2012 року повернувся до топу стрімінгів

Ілюстративне фото. Телевізор зі стримінговим сервісом, що пропонує глядачам фільми та розваги. Фото: Pixabay / Mohamed_hassan

Історія, яка стала світовим хітом

Перший фільм заснований на романі Сюзанни Коллінз. Події розгортаються в Панемі — похмурому майбутньому, де підлітків змушують брати участь у смертельних змаганнях. Так правлячий режим підтримує страх і демонструє свою владу.

Головні ролі виконали Дженніфер Лоуренс і Джош Гатчерсон. Саме "Голодні ігри" стали для Лоуренс проривом до міжнародної слави. Після успіху стрічки популярність здобув і цілий напрям антиутопій для молодіжної аудиторії. Серед помітних прикладів — "Той, що біжить лабіринтом" і "Дивергент".

Касовий успіх і продовження франшизи

Перший фільм зібрав у світовому прокаті 695 млн доларів за бюджету близько 78 млн доларів. Наступні частини також показали високі результати, а найуспішнішою стала "У вогні": її касові збори сягнули 865 млн доларів.

Перші дві стрічки франшизи високо оцінили й кінокритики. На Rotten Tomatoes вони отримали 84% і 90% відповідно. Водночас наступні фільми, за оцінками критиків і глядачів, поступалися початковим частинам.

Чому глядачі повернулися до Панему

Причина нового інтересу очевидна: незабаром франшиза знову перенесе глядачів у світ Панему. Прем'єра стрічки "Світанок на жнивах" у США запланована через три тижні після публікації матеріалу Men's Journal. Тож глядачі, схоже, переглядають знайому історію напередодні повернення улюбленого всесвіту.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 10 акторів, які насправді вміють те, що показали у фільмах



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Джерело: https://www.mensjournal.com/news/2012-action-film-becomes-streaming-hit-14-years-after-box-office-success
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