Минуло 14 років, а він знову підкорює світ: культовий фільм 2012 року повернувся до топу стрімінгів

Фантастичний бойовик "Голодні ігри", який вийшов у 2012 році, знову привернув увагу глядачів. Стрічка режисера Гері Росса потрапила до десятки найпопулярніших фільмів HBO у США — за три тижні до прем'єри нового фільму франшизи "Світанок на жнивах".

Ілюстративне фото. Телевізор зі стримінговим сервісом, що пропонує глядачам фільми та розваги. Фото: Pixabay / Mohamed_hassan

Історія, яка стала світовим хітом

Перший фільм заснований на романі Сюзанни Коллінз. Події розгортаються в Панемі — похмурому майбутньому, де підлітків змушують брати участь у смертельних змаганнях. Так правлячий режим підтримує страх і демонструє свою владу.

Головні ролі виконали Дженніфер Лоуренс і Джош Гатчерсон. Саме "Голодні ігри" стали для Лоуренс проривом до міжнародної слави. Після успіху стрічки популярність здобув і цілий напрям антиутопій для молодіжної аудиторії. Серед помітних прикладів — "Той, що біжить лабіринтом" і "Дивергент".

Касовий успіх і продовження франшизи

Перший фільм зібрав у світовому прокаті 695 млн доларів за бюджету близько 78 млн доларів. Наступні частини також показали високі результати, а найуспішнішою стала "У вогні": її касові збори сягнули 865 млн доларів.

Перші дві стрічки франшизи високо оцінили й кінокритики. На Rotten Tomatoes вони отримали 84% і 90% відповідно. Водночас наступні фільми, за оцінками критиків і глядачів, поступалися початковим частинам.

Чому глядачі повернулися до Панему

Причина нового інтересу очевидна: незабаром франшиза знову перенесе глядачів у світ Панему. Прем'єра стрічки "Світанок на жнивах" у США запланована через три тижні після публікації матеріалу Men's Journal. Тож глядачі, схоже, переглядають знайому історію напередодні повернення улюбленого всесвіту.

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