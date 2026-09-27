"Міцний горішок" він любив, а про цей фільм шкодував: зізнання Брюса Вілліса

За свою кар'єру Брюс Вілліс зіграв у десятках відомих фільмів, але далеко не всі свої роботи оцінював однаково. Особливо актор виділяв "Міцний горішок", який, на його думку, відрізнявся від типових бойовиків. Водночас про іншу картину він згадував значно критичніше.

Брюс Вілліс на San Diego Comic-Con у 2010 році. Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

"Міцний горішок" був близьким глядачам

Після виходу фільму у 1988 році Вілліс пояснював, що його особливість полягає у звичайних людях, з якими аудиторія могла себе ототожнити. Герої не виглядали недосяжними суперлюдьми, і саме це, на думку актора, робило історію особливою.

Фільм започаткував популярну франшизу, яка згодом отримала ще чотири частини. Водночас найбільшим касовим успіхом Вілліса у 1990-х роках став не "Міцний горішок", а "Шосте відчуття".

А ось про "Багаття марнославства" він шкодував

Попри зірковий склад, до якого увійшли Том Генкс, Брюс Вілліс, Мелані Гріффіт, Морган Фрімен і Кім Кетролл, фільм 1990 року не виправдав очікувань. Вілліс прямо говорив, що його неправильно підібрали на роль. На його думку, проблемою була і сама історія: у фільмі не було персонажа, за якого глядачеві хотілося б переживати.

Водночас актор не погоджувався з частиною критики на адресу картини. Він обурювався тим, що журналісти під час обговорення фільму фактично пропонували власні варіанти кастингу та розповідали, кого слід було взяти на ролі. Вілліс вважав таку критику несправедливою, хоча визнавав, що сам був невдалим вибором для цієї ролі.

У результаті ставлення Вілліса до цих двох робіт виявилося майже протилежним. "Міцний горішок" він цінував за героїв, близьких звичайним людям, а "Багаття марнославства" називав фільмом, у якому сам був неправильно підібраний на роль і якому бракувало персонажа, за якого хотілося б вболівати.

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