Культовий фільм жахів чи повний провал: критики склали рейтинг усіх частин "П'ятниці, 13-го"

Франшиза "П'ятниця, 13-те" подарувала глядачам 12 фільмів про кривавого маніяка Джейсона Вурхіза та його жертв. Однак популярність серії не означає, що критики високо оцінили кожну частину. Видання Mental Floss склало рейтинг усіх стрічок за оцінками Rotten Tomatoes — від найкращої до найгіршої.

Франшиза "П'ятниця, 13-те" подарувала глядачам 12 фільмів про Джейсона. Фото: Pexels

Оригінал випередив продовження

Перше місце посів оригінальний фільм "П'ятниця, 13-те" 1980 року. Він отримав 48% схвальних рецензій на Rotten Tomatoes. Цікаво, що в цій стрічці Джейсон ще не був головним убивцею: ним виявилася його мати Памела Вурхіз.

На другій позиції опинився кросовер "Фредді проти Джейсона" (2003) з результатом 41%. Третє місце посіла шоста частина франшизи — "П'ятниця, 13-те, частина VI: Джейсон живий" (1986), яка набрала 39%. Четвертим став ремейк 2009 року з 27%, а п'ятим — "П'ятниця, 13-те, частина 2" (1981), що отримала стільки ж.

Які фільми опинилися внизу рейтингу

Шосте місце дісталося стрічці "Джейсон X" (2002) з 25% схвалення. Далі йдуть "П'ятниця, 13-те, частина VII: Нова кров" (1988) — 21%, "П'ятниця, 13-те: Остання глава" (1984) — 20% і третя частина серії (1982) — 17%. У третій частині Джейсон уперше з'явився в культовій хокейній масці, але цей образ не допоміг фільму здобути прихильність критиків.

До трійки найгірших увійшли "Джейсон відправляється до пекла: Остання п'ятниця" (1993), що набрала 12%, "П'ятниця, 13-те, частина V: Новий початок" (1985) з 11% та "П'ятниця, 13-те, частина VIII: Джейсон захоплює Мангеттен" (1989). Остання стрічка опинилася на дні списку лише з 8% позитивних рецензій — сім із 84 критиків оцінили її схвально.

Рейтинг ґрунтується на оцінках критиків Rotten Tomatoes. У разі однакових результатів позицію визначали за кількістю рецензій.

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