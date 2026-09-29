Кіану Рівз назвав особливий фільм своєї кар'єри: це не "Матриця" і не "Джон Вік"

За плечима Кіану Рівза десятки ролей, але деякі фільми він згадує особливо тепло. Під час спілкування з шанувальниками актора попросили назвати улюблену картину серед тих, у яких він знімався. Замість одного варіанта Рівз назвав одразу кілька стрічок, які стали важливими для нього.

Кіану Рівз під час зустрічі в Сан-Паулу. Фото: Governo do Estado de São Paulo / Wikimedia Commons

Рівз не зміг обрати один фільм

Під час Reddit AMA у 2023 році шанувальник запитав Рівза про його улюблений фільм із тих, над якими він працював. Актор відповів, що не може обрати лише один. До свого списку він включив "На березі річки", "Неймовірні пригоди Білла і Теда", трилогію "Матриця", "Адвоката диявола", "Помутніння", "Мій власний штат Айдахо", "На гребені хвилі" та "Джона Віка".

Таким чином, серед особливих для актора картин справді опинилися два найвідоміші проєкти його кар'єри — "Матриця" та "Джон Вік". Водночас поруч із блокбастерами Рівз назвав фільми зовсім іншого масштабу та жанру.

Чому в списку є "Адвокат диявола"

Особливо цікаво виглядає "Адвокат диявола", який вийшов у 1997 році. У стрічці Рівз зіграв молодого адвоката Кевіна Ломакса, який отримує привабливу пропозицію від загадкового керівника великої юридичної фірми. Його партнером по зйомках став Аль Пачіно.

Фільм став однією з помітних робіт Рівза у 1990-х та показав актора в драматичному й містичному сюжеті. Водночас Рівз не називав "Адвоката диявола" єдиним фаворитом, а включив його до переліку кількох важливих для себе проєктів.

У списку є й менш очевидні фільми

Поруч із відомими блокбастерами опинилися більш камерні та експериментальні роботи. Наприклад, "Мій власний штат Айдахо" Рівз також назвав серед фільмів, які стали важливою частиною його життя. У картині він зіграв разом із Рівером Феніксом.

Список актора показує, що серед важливих для нього робіт є не лише найвідоміші комерційні хіти. Рівз також згадує фільми, пов'язані з особистими спогадами, незвичним професійним досвідом та людьми, з якими йому довелося працювати.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що "Міцний горішок" він любив, а про цей фільм шкодував: зізнання Брюса Вілліса