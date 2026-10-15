Ілон Маск мав приховану мету для DOGE? Новий фільм розкриває тривожні версії

Новий документальний фільм про Ілона Маска порушує незручні запитання про його справжні наміри в американській політиці. Режисер Алекс Ґібні досліджує не лише кар'єру мільярдера, а й діяльність Департаменту ефективності уряду США (DOGE), який отримав широкий доступ до державних систем та інформації.

Документальний фільм порушує питання про цілі Ілона Маска та діяльність DOGE. Фото: Brian Solis, CC BY 2.0. Wikimedia Commons

Доступ до даних викликав найбільше запитань

За словами Ґібні, співробітники DOGE могли отримувати статус суперадміністраторів у державних установах уже за день-два після початку роботи. Це відкривало доступ до великих масивів інформації, зокрема конфіденційних персональних даних американців.

Виконавчий продюсер фільму Ронан Фарроу наголосив, що досі залишаються запитання щодо подальшої долі цих відомостей. Йдеться, зокрема, про номери соціального страхування, телефони та адреси громадян. За його словами, частину інформації могли передавати третім сторонам, але остаточно невідомо, хто саме отримав до неї доступ і як її використали.

Чи може штучний інтелект впливати на вибори

Ґібні припустив, що дані, отримані командою DOGE, потенційно могли стати матеріалом для навчання штучного інтелекту, здатного впливати на проміжні вибори у США. Однак режисер не навів доказів того, що така схема справді існувала або що Маск використовував інформацію з цією метою.

Фільм також згадує слова колишньої партнерки підприємця Ешлі Сент-Клер про дивні повідомлення, які вона отримувала від нього напередодні президентських виборів 2024 року. Водночас Ґібні визнав, що не може впевнено сказати, чи Маск хвалився реальними можливостями, чи просто перебільшував.

Реакція Маска на документальний фільм

Стрічка тривалістю близько чотирьох годин охоплює не лише DOGE, а й бізнесову кар'єру Маска, його політичні погляди та діяльність Tesla. Сам підприємець критикував режисера, звинувачуючи його в упередженості.

Отже, документальний фільм ставить питання про те, чи міг доступ до державних даних мати для Маска інше значення, ніж скорочення витрат. Проте версії про приховані мотиви та можливе втручання у вибори залишаються припущеннями, а не доведеними фактами.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що у Польщі публічно присоромили мільярдера через Starlink для ЗСУ