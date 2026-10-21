Їх скасували в найневдаліший момент: 10 серіалів, фінали яких досі дратують фанатів

Іноді серіал закінчується саме тоді, коли сюжет набирає обертів. Глядачі стежать за героями, будують теорії та чекають на розгадку таємниць, але замість повноцінного фіналу отримують обірвану історію. Ось 10 серіалів, скасування яких залишило фанатів із питаннями без відповідей.

Скасування улюбленого серіалу на найцікавішому місці. Фото: Pexels / Jakub Zerdzicki

"Дієта з Санта-Кларити" (Santa Clarita Diet). Після третього сезону Netflix закрив комедію про подружжя рієлторів. У фіналі Шейла перетворила чоловіка Джоела на зомбі, відкривши шлях до нових сюжетних поворотів. Продовження так і не зняли.

"Суспільство" (The Society). Підлітки опинилися в місті без дорослих і намагалися побудувати власне суспільство. Другий сезон скасували після поновлення серіалу через пандемію, залишивши без відповіді головні загадки.

"Карнавал" (Carnivàle). Містична драма HBO завершилася після двох сезонів, хоча автори планували довшу історію. Протистояння героїв і надприродні таємниці залишилися нерозкритими.

"Мисливець за розумом" (Mindhunter). Кримінальна драма про агентів ФБР, які досліджують психологію серійних убивць, не отримала третього сезону. Незавершеною залишилася й сюжетна лінія вбивці BTK.

"Темний кристал: Епоха опору" (The Dark Crystal: Age of Resistance). Фентезійний серіал Netflix скасували після першого сезону. Історія наближалася до масштабного протистояння, але глядачі так і не побачили продовження.

"1899". Творці задумували багатосезонну історію про пасажирів загадкового корабля. Проте Netflix закрив проєкт після першого сезону, залишивши без пояснень чимало сюжетних загадок.

"Ганнібал" (Hannibal). Третій сезон завершився падінням Ганнібала Лектера та Вілла Грема зі скелі. Сцена натякала на продовження їхньої історії, але четвертий сезон так і не з'явився.

"Остання людина на Землі" (The Last Man on Earth). Після чотирьох сезонів комедію закрили в момент, коли герої зустріли загадкову групу людей. Їхнє майбутнє залишилося невідомим.

"Кайл XY" (Kyle XY). Фантастичний серіал обірвався після несподіваних відкриттів про родину Кайла. Історія незвичайного хлопця не отримала повноцінного завершення.

"Єрихон" (Jericho). Після протестів глядачів серіал про містечко після ядерних вибухів повернули на другий сезон, але згодом знову скасували. Фінал залишив чимало запитань.

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