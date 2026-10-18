Головний секрет "П'ятниці, 13-го" зіпсували продовженнями: чому сценарист відмовився їх дивитися

Фільм жахів "П'ятниця, 13-те" став однією з найвідоміших стрічок свого жанру, а Джейсон Вурхіз перетворився на культового персонажа масової культури. Проте сценарист оригінальної картини Віктор Міллер не поділяв захоплення історіями, які з'явилися після першого фільму. Причина полягала в тому, що розвиток франшизи віддалився від задуму, закладеного в початковій історії.

Продовження "П'ятниці, 13-те" змінили початковий задум сценариста Віктора Міллера, перетворивши Джейсона Вурхіза на головного лиходія культової серії фільмів жахів. Фото: Pexels

Ким мав бути Джейсон

У першій "П'ятниці, 13-го" головною загрозою для підлітків у літньому таборі була не та людина, яку глядачі звикли вважати центральним лиходієм серії. Вбивцею виявилася Памела Вурхіз — мати хлопчика Джейсона, який, як вважалося, загинув унаслідок нещасного випадку на озері. Її мотивом була помста за смерть сина.

Для Міллера історія передусім стосувалася матері, яка втратила дитину й перетворила горе на жорстокість. Джейсон у первісному задумі був трагічною фігурою, а не невблаганним убивцею, який переслідує героїв у кожній новій частині.

Як продовження змінили франшизу

Після комерційного успіху студія почала розвивати серію, поступово висуваючи Джейсона на перший план. Він став головним антагоністом наступних фільмів, а його образ із хокейною маскою перетворився на один із найвпізнаваніших символів горорів.

Саме такий напрям розвитку не відповідав початковому баченню сценариста. Міллер не прагнув створити міфологію про безсмертного маніяка: його цікавила завершена історія з конкретною драматичною мотивацією. Тому продовження, які зробили Джейсона центром франшизи, фактично перетворили первісний задум на зовсім іншу історію.

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