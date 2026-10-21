Годзіллі готують нових суперників: японці обрали 4 монстрів, які кинуть виклик легенді

Японська компанія TOHO оголосила результати першого етапу незвичайного голосування, мета якого — обрати нового монстра, здатного кинути виклик Годзіллі. Серед восьми кандидатів глядачі визначили чотирьох фіналістів. За учасників проєкту проголосували понад 170 тисяч разів з Японії та інших країн світу.

Чотири нових монстри, які претендують на битву з Годзіллою. Фото: Prtimes.jp

Хто змагатиметься з Годзіллою

Найбільшу підтримку отримав Зенорф — міжвимірна істота, яка посіла перше місце з 46 066 голосами. Цей загадковий монстр заввишки 58 метрів здатний пересуватися в повітрі, ніби хапаючись за простір щупальцеподібними кінцівками. Його здібності також можуть викликати галюцинації в інших істот.

Друге місце посів Саджіус, який набрав 34 202 голоси. Це бойова машина заввишки 60 метрів, створена як зброя проти Годзілли. Вона має кілька кінцівок, може діяти на суші та у воді й оснащена потужним озброєнням.

Третім фіналістом став Гілкус із 28 724 голосами. Цей космічний кайдзю знищує планети, поглинаючи природні ресурси та різні види енергії. На Землю він прибуває, відчувши величезну енергетичну силу Годзілли.

Четверте місце посів Рігедо, який отримав 18 846 голосів. Це стародавній динозавр, що прокинувся через глобальне потепління, а під впливом ядерних відходів перетворився на монстра. Він може пересуватися на двох і чотирьох кінцівках, атакуючи супротивників потужними наскоками.

Коли визначать переможця

Другий етап голосування стартував 17 жовтня і триватиме до 25 жовтня 2026 року. Результати першого туру анулювали, тому всі четверо фіналістів починають вирішальне змагання на рівних умовах. Голосувати можна раз на добу.

Переможця оголосять 3 листопада на заході Godzilla Fest 2026. Саме цей монстр має з'явитися у новому фільмі "Фес-Годзілла", який планують представити на заходах TOHO з 2027 року.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про фантастичні фільми, чиї спецефекти вражають навіть сьогодні