Глядачів змусять забути улюблені фільми: кінотеатр придумав незвичайний експеримент

Уявіть, що ви знову дивитеся улюблений фільм і не пам'ятаєте, чим усе закінчиться. Саме такий досвід хоче перевірити нідерландська мережа кінотеатрів Pathé. Компанія організовує незвичайний експеримент: за допомогою гіпнозу спробує тимчасово стерти з пам'яті кіноманів спогади про стрічку, яку вони добре знають.

Ілюстративне зображення до експерименту з гіпнозом, який має допомогти глядачам забути улюблені фільми. Фото: Pixabay / Yamu_Jay

Подія під назвою Pathé REWIND відбудеться 9 листопада в кінотеатрі Pathé Buitenhof у Гаазі. Участь у ній візьмуть 30 шанувальників кіно. Кожен зможе обрати один із чотирьох фільмів: "Матриця", "Сім", "Ла-Ла Ленд" або "Інтерстеллар". Яку саме стрічку покажуть на великому екрані, вирішить група — вибір залежатиме від уподобань учасників.

Підготовка до перегляду також буде незвичайною. Спочатку кожен учасник пройде онлайн-сеанс із гіпнотизером Віктором Крамером. Безпосередньо перед початком фільму гіпноз повторять. Організатори хочуть з'ясувати, чи зможуть глядачі знову відчути напруження, здивування та емоції, які виникають під час першого перегляду.

Утім, Pathé REWIND — це маркетинговий експеримент, а не науковий метод стирання спогадів. Немає гарантії, що гіпноз справді змусить людей забути добре знайомий сюжет. Головна ідея — перевірити, чи можна хоча б частково відтворити магію першого знайомства з фільмом.

Так мережа прагне заохотити людей частіше повертатися до кінотеатрів і пропонувати їм більше, ніж звичайні сеанси. Експеримент доповнює програму Pathé Classics, у межах якої на великому екрані повторно показують популярні старі стрічки. Раніше компанія також експериментувала з антрактами під час дуже довгих фільмів.

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