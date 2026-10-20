logo_ukra

BTC/USD

82897

ETH/USD

2453.92

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля фільми і серіали Динозаври, космос і рідкий метал: фантастичні фільми, чиї спецефекти вражають навіть сьогодні
commentss НОВИНИ Всі новини

Динозаври, космос і рідкий метал: фантастичні фільми, чиї спецефекти вражають навіть сьогодні

Від реалістичних динозаврів до неймовірних космічних світів - ці стрічки показали, як спецефекти змінювали кінематограф

20 жовтня 2026, 23:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Фантастичні фільми не раз змінювали уявлення глядачів про можливості кіно. Одні вражали реалістичними динозаврами, інші — неймовірними космічними пейзажами або технологіями, які здавалися фантастикою навіть для свого часу. Сайт Ranker зібрав добірку стрічок, чиї спецефекти заслуговують на особливу увагу.

Динозаври, космос і рідкий метал: фантастичні фільми, чиї спецефекти вражають навіть сьогодні

Попкорн як символ видовищного кіно та фантастичних фільмів. Фото: Pixabay

Як формується рейтинг Ranker

Ranker — це платформа, на якій користувачі можуть голосувати за різні варіанти у списках і впливати на їхнє місце в рейтингу. Тому добірка найкращих фантастичних фільмів зі спецефектами відображає думку учасників голосування, а не офіційний вердикт кінокритиків чи результати професійного оцінювання. Позиції можуть змінюватися залежно від голосів користувачів.

Фантастика, яка вражає візуальними ефектами

Серед фільмів, які привертають увагу завдяки спецефектам, — "Аватар", що створив масштабний цифровий світ Пандори, "Парк Юрського періоду", який свого часу вразив глядачів зображенням динозаврів, і "Термінатор 2: Судний день" із культовим рідкометалевим кіборгом Т-1000.

До таких стрічок також належить "Матриця", що запам'яталася новаторськими візуальними прийомами, та "2001: Космічна одіссея", яка продемонструвала вражаюче для свого часу бачення космосу.

Особливість таких фільмів полягає в тому, що їхні ефекти не просто прикрашають кадр, а допомагають створити переконливі світи й образи, які залишаються в пам'яті надовго. Саме поєднання технологічних рішень, творчої сміливості та сильного візуального задуму робить ці роботи важливими для історії фантастичного кіно.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, який  вестерн Клінта Іствуда вважають шедевром



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ranker.com/list/sci-fi-movies-with-the-best-special-effects
Теги:

Новини

Всі новини