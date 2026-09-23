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Ді Капріо назвав свій улюблений фільм і зізнався у головному кар'єрному жалю

Актор рідко переглядає власні фільми, але для одного з них робить виняток

23 вересня 2026, 13:31
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Сергій Кречмаровський

Леонардо Ді Капріо за десятиліття у кіно зіграв десятки відомих ролей, проте далеко не всі свої фільми любить переглядати. У розмові з режисером Полом Томасом Андерсоном актор розповів, яка його робота залишається для нього особливою, а також зізнався, про відмову від якої ролі шкодує найбільше.

Ді Капріо назвав свій улюблений фільм і зізнався у головному кар'єрному жалю

Леонардо Ді Капріо на Берлінському міжнародному кінофестивалі у 2010 році. Фото: Siebbi / Wikimedia Commons

Фільм, до якого він повертається

Улюбленою власною картиною Ді Капріо назвав "Авіатора" Мартіна Скорсезе, який вийшов 2004 року. За словами актора, саме цей фільм він переглядав частіше за інші свої роботи.

Причина пов'язана не лише з самою роллю. Під час зйомок Ді Капріо було 30 років, і він уперше відчув себе не просто актором, якого запросили втілити персонажа, а повноцінним учасником створення фільму. Він наголошував, що відчував велику відповідальність за результат та сприймав цю роботу як важливий етап свого професійного дорослішання.

В "Авіаторі" Ді Капріо зіграв американського бізнесмена та авіатора Говарда Г'юза. Фільм став однією з кількох великих спільних робіт актора та Скорсезе.

Від якої ролі він відмовився

При цьому Ді Капріо має і кар'єрне рішення, про яке він шкодує. Актор назвав своїм головним жалем відмову від участі у фільмі "Ночі в стилі бугі" Пола Томаса Андерсона, який вийшов у 1997 році.

Головну роль у картині в результаті зіграв Марк Волберг. Ді Капріо зізнався, що після перегляду фільму зрозумів, наскільки сильною вийшла робота, і назвав її справжнім шедевром. При цьому актор наголосив, що не уявляє іншого виконавця на місці Волберга і радий тому, як склалася доля картини.

Таким чином, серед власних фільмів Ді Капріо особливо виділяє "Авіатора", а одним із найпомітніших упущених шансів у кар'єрі вважає "Ночі в стилі бугі".

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про ТОП-5 фільмів за реальними подіями, де все було не так, як насправді



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