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Ця комедія могла бути зовсім іншою: фільм з Едді Мерфі потрапив до рейтингу найкращих в історії

Фільм "Помінятися місцями" спочатку задумували для Річарда Прайора та Джина Вайлдера, але після зміни акторського складу він став одним із найбільших хітів 1983 року.

1 листопада 2026, 10:31
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Сергій Кречмаровський

У 1983 році комедія "Помінятися місцями" стала одним із найбільших кінохітів року. Однак головні ролі спочатку планували віддати Річарду Прайору та Джину Вайлдеру. Після зміни акторського складу на екрані з'явився дует Едді Мерфі та Дена Ейкройда, а фільм згодом увійшов до списків найкращих комедій.

Ця комедія могла бути зовсім іншою: фільм з Едді Мерфі потрапив до рейтингу найкращих в історії

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Від задуму до великого успіху

Фільм Джона Лендіса вийшов 8 червня 1983 року. Після травми Прайора студія змінила акторський склад. Ейкройд зіграв біржового брокера Луїса Вінторпа III, а Мерфі — вуличного пройдисвіта Біллі Рея Валентайна. Брати-мільйонери Рендольф і Мортімер Дьюки, яких зіграли Ральф Белламі та Дон Амічі, вирішують поміняти чоловіків місцями, щоб перевірити, що більше впливає на людину — походження чи життєві обставини.

Також у фільмі знялися Джеймі Лі Кертіс і Денголм Елліотт. Обидва отримали BAFTA за ролі другого плану.

Визнання та касові збори

"Помінятися місцями" зібрав 90,4 млн доларів у США та Канаді й став четвертим найкасовішим фільмом Північної Америки у 1983 році. Світові збори становили 120,6 млн доларів.

Згодом стрічку включили до списку 100 найкращих комедій за версією Time Out. Його уклали за результатами опитування понад 200 людей, які працюють у комедійному жанрі. А сценарій фільму посів спільне 33-тє місце у списку 101 найсмішнішого сценарію Гільдії сценаристів Америки за 2015 рік.

Комедія залишила слід і поза кіно. У фіналі брати Дьюки намагаються заробити на викраденому державному звіті про врожай апельсинів. У 2010 році положення закону Додда — Френка, яке обмежило використання викраденої державної інформації для торгівлі на товарних ринках, отримало неофіційну назву "правило Едді Мерфі".

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, який фільм Тарантіно переглядали мільйони, але тепер він зникає: що сталося з культовою стрічкою



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Джерело: https://www.mensjournal.com/news/1983-film-eddie-murphy-dan-aykroyd-ranked-among-greatest-comedies-of-all-time
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