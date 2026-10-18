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Цей вестерн Клінта Іствуда вважають шедевром: скандал на зйомках змінив правила Голлівуду

Фільм 1976 року запам'ятався не лише історією помсти, а й конфліктом між актором та режисером, наслідки якого відчули в усій кіноіндустрії

18 жовтня 2026, 17:40
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Сергій Кречмаровський

У 1976 році Клінт Іствуд представив вестерн "Джозі Вейлз — людина поза законом" (The Outlaw Josey Wales), який згодом став однією з найвідоміших робіт актора та режисера. Проте за створенням фільму стояла історія конфлікту, що вплинула на правила роботи в Голлівуді.

Цей вестерн Клінта Іствуда вважають шедевром: скандал на зйомках змінив правила Голлівуду

Клінт Іствуд та історія культового вестерну, який змінив правила Голлівуду. Фото: Wikimedia Commons / Siebbi / CC BY 2.0

Історія помсти на тлі Громадянської війни

У центрі сюжету — фермер Джозі Вейлз, чиє життя руйнують під час Громадянської війни в США. Втративши родину, він вирушає шляхом помсти, намагаючись вижити у світі, де насильство породжує нове насильство. Історія поєднала традиційні елементи вестерну з похмурішим поглядом на війну, втрату та людську жорстокість.

Скандал, який змінив правила

Спочатку режисером картини був Філіп Кауфман, однак під час виробництва його звільнили, а постановку очолив сам Іствуд. Рішення спричинило конфлікт із Гільдією режисерів США, адже правила професійної спільноти захищали права режисерів і обмежували можливість такої заміни.

Наслідком стала поява так званого "правила Іствуда", яке мало запобігати подібним ситуаціям на майбутніх знімальних майданчиках. Цей випадок став відомим прикладом того, як суперечка навколо одного фільму може вплинути на всю кіноіндустрію.

Спадщина культового вестерну

"Джозі Вейлз — людина поза законом" закріпив репутацію Іствуда як режисера, здатного переосмислювати жанрове кіно. Стрічка вирізнялася складним головним героєм і неоднозначним поглядом на помсту, війну та справедливість.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, який трилер із Томом Генксом отримав 6 номінацій на "Оскар"



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Джерело: https://www.mensjournal.com/news/1976-clint-eastwood-western-considered-10-10-masterpiece-and-it-set-new-hollywood-precedent
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