За це переплачують навіть багаті: 10 розкішних речей, які виявилися не вартими своїх грошей

Розкішні речі та послуги часто сприймають як символ статусу, але їхня висока ціна не завжди переконує покупців. Користувачі Reddit розповіли BuzzFeed, які дорогі задоволення вони вважають переоціненими.

Рецепція дорогого готелю як приклад розкішного сервісу та витрат на проживання. Фото: Pixabay.

Розкіш, яка не всім потрібна

Серед таких речей назвали дорогі кросівки. Один із користувачів зазначив, що за них доводиться платити понад 300 доларів, хоча взуття може бути незручним, а після розношування на ньому з'являються складки.

Не виправдовують витрат і нові версії смартфонів. На думку одного з учасників обговорення, за незначні оновлення доводиться суттєво переплачувати, а захоплення новим пристроєм швидко минає.

До списку потрапив і дизайнерський одяг, особливо навмисно непрактичні моделі. Як приклад користувач навів взуття на підборах, у якому передня частина стопи фактично залишається без опори.

Сезонний декор також назвали зайвою витратою. Один із коментаторів придбав його, щоб зробити будинок затишнішим для родичів на День подяки, але зрештою витрачені зусилля не принесли задоволення.

Ще одна позиція — басейн. Його потрібно постійно чистити, а протягом кількох місяців він просто стоїть без використання. Користувач вважає, що іноді простіше заплатити за відвідування басейну в іншому місці.

За що ще шкода грошей

Дорогі готелі теж опинилися серед переоцінених розкошів. Після того як минає новизна вишуканого декору, там усе одно залишаються ліжко, телевізор, туалет і душ.

Сумнівною розкішшю назвали й room service. Один із користувачів порівняв його з сендвічем із великою націнкою, який до того ж доводиться чекати.

Не всі готові платити сотні доларів і за стейк. На думку одного з коментаторів, людина навряд чи зможе відрізнити правильно приготоване м'ясо за 50 і 300 доларів.

Вишукані вечері також викликають питання. Користувач поскаржився, що офіціант може довго описувати страви, а в результаті їжа виявляється лише посередньою.

Завершують десятку дизайнерські сумки. Один із коментаторів не вважає їх вартими ціни, якщо заради сумки фактично доводиться витратити суму, порівнянну з платежем за житло.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 10 речей, які здаються мрією, але швидко набридають