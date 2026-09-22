Батьки роблять це майже непомітно: звичка, яка може налаштувати братів та сестер один проти одного

У сім'ях з кількома дітьми з часом можуть з'являтися звичні ролі: одна дитина стає "відповідальною", інша — "проблемною", третя — тією, хто завжди намагається не створювати зайвого клопоту. Батьки не завжди роблять це навмисно, проте постійне повторення тих самих очікувань може вплинути на стосунки між братами і сестрами.

Стосунки між братами і сестрами можуть змінюватися під впливом батьківських установок і сімейних ролей. Фото: IamFOSNA / Pixabay

" Ти ж старший ". Одна з поширених ситуацій — коли від старшої дитини постійно вимагають поступитися або поводитися розумніше. Фрази на кшталт "ти маєш знати краще" або "будь прикладом для молодшого" можуть здаватися способом навчити відповідальності, але дитина може відчути, що її переживання та потреби мають менше значення. Водночас молодшому можуть частіше прощати певні вчинки, пояснюючи їх віком. В результаті діти опиняються в нерівних ролях: один має бути зрілим і терплячим, а іншому багато дозволено.

Дитина-няня. Іноді старшому доручають не лише допомогти молодшому, а й фактично відповідати за нього: зібрати до школи, нагадати про домашні завдання, стежити за поведінкою чи не допускати розладу. На думку сімейних фахівців, проблема починається тоді, коли дитина відчуває відповідальність за безпеку, настрій та рішення брата чи сестри на шкоду власним справам.

"Хороший" та "проблемний". Ролі можуть формуватися без прямих порівнянь. Якщо одну дитину постійно вважають спокійною і самостійною, їй можуть приділяти менше уваги, припускаючи, що вона справляється. Іншій дитині, яку сприймають як джерело проблем, дістається більше контролю та зауважень.

Такі ярлики здатні впливати на дітей і в дорослому віці. Брати і сестри можуть продовжувати бачити один одного через старі ролі, а образи, що накопичилися, здатні повертатися під час сімейних зустрічей.

Фахівці радять батькам помічати подібні схеми та змінювати власну манеру спілкування. Замість "ти у нас найвідповідальніший" краще хвалити конкретний вчинок чи зусилля. А прохання поводитися розумно можна сформулювати без посилання на вік і порівняння з братом чи сестрою.

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