Викривав брехунів за найменшими деталями: реальний Шерлок Холмс допомагав поліції розкривати вбивства

Знаменитий детектив Шерлок Холмс міг би ніколи не з'явитися на сторінках книг, якби не шотландський хірург Джозеф Белл. Саме його незвичайна здатність помічати найдрібніші деталі та робити точні висновки вразила майбутнього письменника Артура Конан Дойла. Белл не лише навчав студентів медицини, а й допомагав поліції розслідувати резонансні злочини.

Образ Шерлока Холмса нагадує про знаменитого детектива, якого надихнув реальний шотландський хірург. Фото: ericmv / Pixabay

Як лікар розкривав чужі таємниці

У 1878 році Конан Дойл почав навчатися в Единбурзькому університеті, де Белл викладав медицину. Хірург дивував аудиторію тим, що міг визначити заняття, звички та минуле пацієнта ще до огляду. Він уважно аналізував одяг, ходу, вираз обличчя та жести, а потім пояснював, як кожна дрібниця допомогла зробити висновок.

Під час однієї демонстрації Белл припустив, що перед ним колишній військовий, який служив у шотландському полку. Незнайомець заперечував це, однак татуювання на його грудях підтвердило здогадку хірурга: чоловік виявився дезертиром. Такі випадки показували студентам, наскільки важливо перевіряти припущення конкретними доказами.

Від лікарняної аудиторії до кримінальних справ

Белл співпрацював із поліцейським хірургом Генрі Дунканом Літтлджоном і долучався до розслідування гучних убивств. Серед справ, що привертали його увагу, були отруєння Ежена Марі Шантреля та загадкова смерть молодого аристократа в маєтку Ардламонт. Він також стежив за пошуками Джека-патрача в Лондоні 1888 року й заявляв, що визначив підозрюваного, однак його ім'я невідоме.

Конан Дойл визнавав вплив свого викладача на образ Холмса. Белл доводив, що уважність і логіка допомагають знаходити відповіді там, де інші не помічають нічого важливого. Його методи стали частиною історії криміналістики, хоча сам хірург згодом опинився в тіні створеного за його прикладом літературного героя.

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